Paroubková o manželství s premiérem: „Jeden z mých největších životních neúspěchů." Dnes slaví 53 po boku muže, kterého zná 28 let

30. srpna oslavila třiapadesáté narozeniny žena, jejíž jméno si většina Čechů stále spojuje s bouřlivou érou Jiřího Paroubka v čele vlády. Jenže Petra Paroubková dnes žije jiný příběh.
Místo novinářů číhajících před porodnicí a svatby, kde hostů bylo dvacet a reportérů pětatřicet, má vztah na dálku s řeckým podnikatelem, kterého poznala před téměř třemi dekádami. A místo role manželky premiéra bilancuje s odstupem, který jí dala nemoc, rozvod trvající čtyři roky a přeskládané priority. Proč mluví o neúspěchu
Formulace zní tvrdě, ale její logika je osobní, ne politická. Paroubková pochází z fungující rodiny a totéž chtěla dopřát dceři Margaritě. Když manželství nevydrželo, vzala to jako selhání vlastního životního plánu.
„Komunikace nepřišla včas,“ shrnula v rozhovoru pro iDNES na jaře 2024 hlavní příčinu rozpadu. dodala také. „Moje nepovedené manželství beru jako jeden ze svých největších životních neúspěchů,“
Sama přiznává, že pod tlakem má tendenci nechávat si věci pro sebe, méně mluvit a dopředu katastroficky promýšlet scénáře A až D. Problém podle ní nebyl v jednom výbuchu, ale
v dlouhodobě nevyřčených věcech, které nakonec přerostly schopnost je ještě řešit. Přitom ještě v roce 2021, krátce před pravomocným dokončením rozvodu, řekla: „Byla to moje volba a nelituji ani sekundy.“ Nelituje tedy rozhodnutí vstoupit do manželství, lituje jeho výsledku. Od krvácení do mozku k přeskládaným prioritám
V roce 2015 prodělala krvácení do mozku. Popisuje to jako obrat o sto osmdesát stupňů. Politika, mediální kočkování, honba za penězi, to všechno jí po přežití začalo připadat malicherné. Přetrvávající únava a občasné výpadky krátkodobé paměti jí dodnes připomínají, jak blízko byla hranici.
Zdravotní zlom podle jejích vlastních slov urychlil konec manželství. Rozvod byl podán v březnu 2017, pravomocně skončil až 19. listopadu 2021. Čtyři roky soudních tahanic,
během nichž se rodiče nedokázali dohodnout ani na péči o dceru; vše musely rozhodovat soudy. Oba rodiče nakonec požádali soud o zákaz medializace Margarity. Dnes Paroubková říká, že se vztahy „znormalizovaly“ a dcera dobře vychází i s novou partnerkou otce. Zdroj fotografie: Nextfoto Muž z Ithaky, kterého znala dávno před Paroubkem
Nový vztah Petra veřejně přiznala v listopadu 2023 na
Super.cz, kdy ho označila za „zatím jen pár měsíců starý“. Na jaře 2024 upřesnila, že spolu jsou od konce léta 2023. Od faktického rozpadu manželství tedy uběhlo přibližně šest let, od právního konce dva roky.
Partnera veřejně nejmenuje.
Popisuje ho jako řeckého podnikatele z prostředí ostrova Ithaka, věkově zhruba sobě rovného, s dospělými dětmi. Klíčová je ale jedna věc: znají se osmadvacet let. Potkali se v okruhu společných přátel dávno předtím, než do jejího života vstoupil Jiří Paroubek.
„Žádné trapné začátky, žádné testování, jestli bude dobrý otec,“ popsala v rozhovoru pro Expres. Věděli o sobě všechno, předchozí vztahy, slabiny, zvyky. Právě to jí od počátku dávalo pocit bezpečí, který v manželství s premiérem postupně ztratila. Život rozdělený mezi Prahu a řecký ostrov
Dnes pracuje v PR a marketingu, stará se o dceru a pravidelně létá za partnerem. Mluví o snu jednou žít na Ithace, ale přiznává, že hlavní praktickou brzdou je Margarita a její škola. Stěhování zatím zůstává v rovině „jednou, až to půjde“.
Při loňských dvaapadesátých narozeninách v rozhovoru pro Lifee popsala, jak v dceři poznává povahové i vzhledové rysy po otci. Řekla to bez hořkosti, věcně. Právě ten tón je asi nejlepší měřítko toho, jak daleko se od rozvodových let posunula.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová