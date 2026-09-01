Plzeň chce ulovit největší slovenský talent. Šádek osobně letí do Žiliny, cena může být rekordní

V neděli 31. srpna 2026 sedí Adolf Šádek v letadle do Žiliny. Podle informací iSportu šéf Viktorie osobně jedná o přestupu Tobiáše Pališčáka, pravonohého stopera, kterému je osmnáct let a kterého slovenský trh považuje za nejcennější defenzivní export od dob Škriniara a Hancka. Spekulovaná částka se pohybuje kolem tří milionů eur, tedy zhruba 75 milionů korun. To by dorovnalo dosavadní klubové maximum za příchod hráče. A čas běží: soupisku pro ligovou fázi Evropské ligy musí Plzeň odevzdat do středy 2. září ve 23:59.
Kdo je Tobiáš Pališčák
Narozený 25. října 2007 v době, kdy Milan Škriniar teprve nastupoval do žilinské akademie. Dnes měří 184 centimetrů, váží 80 kilogramů a na kontě má téměř čtyřicet soutěžních startů za A-tým MŠK Žilina. V listopadu 2025 prodloužil smlouvu do konce roku 2029; Žilina si ho pojistila, protože věděla, co přijde.
A přišlo. Sportnet mu v datovém profilu připisuje špičkové soubojové metriky v rámci slovenské ligy, nadprůměrné zisky míče a schopnost hrát pod tlakem s čistým rozehrávkou. Hraje pravého stopera v trojce, což je přesně pozice, kterou Plzeň zoufale potřebuje. Nastupuje za slovenskou U21, ačkoli věkem patří ještě do devatenáctky. Salcburk i Janov ho mají na radaru, ale podle dostupných informací zatím zůstali u sondáže. Plzeň je dál.
Proč Šádek letí osobně
Šádek v srpnovém rozhovoru na klubovém webu řekl dvě věci, které teď dostávají konkrétní obrysy. Za prvé: sportovní rozhodnutí o hráčích jsou v jeho gesci. Za druhé: případný další příchod musí být „nadstandardní“, ne nákup pro uklidnění okolí. Pališčák tu definici splňuje, je to hráč s okamžitou použitelností i s prodejním potenciálem, který může za dva tři roky vynést násobek investice.
Tři miliony eur nejsou pro Plzeň běžná operace. Podle databáze Transfermarktu klub v létě 2026 přivedl Baboucarra Faala za stejnou částku, na shodné úrovni je evidován i Stefan Pirgić. Pališčákův přestup by se tedy pohyboval na hraně klubového maxima. Překonání by vyžadovalo vyšší základ nebo bonusy nad tři miliony, a přesnou strukturu smlouvy veřejně nikdo nepotvrdil.
Stoperová krize, která nemá konce
Plzeňská obrana se v létě 2026 rozpadala po vrstvách. V červnu klub oznámil rekonvalescenci Jemelky i Palusky. Pak přišel nový trenér Radoslav Kováč s mandátem tým okamžitě zvednout. A v sobotu 30. srpna, den před Šádkovou cestou, odkulhal Karel Spáčil ze hřiště proti Slovácku už ve 13. minutě po tvrdém zákroku.
Klub reagoval. Ve čtvrtek 28. srpna přišel z Midtjyllandu Adam Gabriel; Kováč u něj ocenil fyzické parametry a pomoc pro výšku týmu. O den později podepsal dvouletou smlouvu Denis Vavro, třicetiletý slovenský reprezentant z Wolfsburgu, kterého Plzeň představila jako zkušeného lídra pro organizaci hry. Mimochodem, i Vavro je odchovanec Žiliny. Kanál mezi oběma kluby funguje spolehlivě, už v roce 2020 tudy přišli Filip Kaša a Miroslav Káčer.
Vavro řeší přítomnost. Pališčák by řešil budoucnost.
Dvojí logika jednoho přestupového okna
Pokud Plzeň dotáhne obě akvizice, Vavra i Pališčáka, nejde o panikářské hašení díry v sestavě. Jde o promyšlenou kombinaci dvou profilů: třicetiletý lídr, který stabilizuje obranu okamžitě, a osmnáctiletý talent, jehož tržní hodnota může za dva roky vystřelit. Plzeň by tak zároveň řešila šířku kádru pro ligu a Evropskou ligu a budovala aktivum pro další prodej.
Větší značky (Salcburk, Janov) mohou nabídnout vyšší soutěž a silnější jméno. Plzeň může nabídnout něco jiného: ligovou fázi Evropské ligy, akutní potřebu stopera a s ní spojenou garanci minut, kratší adaptační cestu přes česko-slovenské prostředí a trenéra, který v Liberci i Táborsku veřejně deklaroval, že práce s mladými hráči je přesně to, co ho baví. Pro osmnáctiletého obránce, který potřebuje hrát, ne sedět, to může být rozhodující argument.
Závod s hodinami
Pravidla UEFA jsou v jednom ohledu vstřícná: hráč, který odehrál kvalifikační kola za jeden klub, smí od ligové fáze nastoupit za jiný. Právní překážka tedy neexistuje. Existuje jen čas. Do středeční půlnoci zbývají necelé tři dny, veřejně potvrzená dohoda mezi kluby ani s hráčem zatím není a Šádek teprve přistál v Žilině.
Pokud se přestup uzavře, Plzeň získá stopera, jakého v české lize nekoupíte z katalogu. Pokud ne, okno se zavře a soupisku pro Evropu už nikdo nepřepíše.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle