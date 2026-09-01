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Plzeň chce ulovit největší slovenský talent. Šádek osobně letí do Žiliny, cena může být rekordní

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Plzeň má dva dny na to, aby dotáhla jeden z nejdražších příchodů ve své historie. Na stole leží osmnáctiletý stoper, o kterého stojí i Salcburk a Janov.
Plzeň chce ulovit největší slovenský talent. Šádek osobně letí do Žiliny, cena může být rekordní

Plzeň chce ulovit největší slovenský talent. Šádek osobně letí do Žiliny, cena může být rekordní

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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