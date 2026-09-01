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Řidič dodávky nedal přednost, se spolujezdkyní skončil v nemocnici

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Dennívýzva
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Chyba řidiče dodávky Volkswagen Transporter stála zranění nejen jeho, ale také jeho spolujezdkyni. K nehodě došlo na křižovatce ulic Plzeňská a Oldřichovská v Tachově. Podle policie nedal šofér přednost vozidlu Audi a došlo ke střetu.
Řidič dodávky nedal přednost, se spolujezdkyní skončil v nemocnici

Řidič dodávky nedal přednost, se spolujezdkyní skončil v nemocnici

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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