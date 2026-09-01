Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Kupka: Babiš se schoval za imunitu, jinak by byl dnes odsouzený. Farský připomněl miliardy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pravomocný rozsudek nad europoslankyní ANO Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo okamžitě obrátil pozornost…
Předseda ODS Martin Kupka, FOTO: ODS/se souhlasem

Předseda ODS Martin Kupka, FOTO: ODS/se souhlasem

Zdroj:
Reklama
Další články z Inregion.cz
Kalousek: Takhle strašné jsem to nečekal. Fiala mluví o brutálně nezodpovědné politice
Kalousek: Takhle strašné jsem to nečekal. Fiala mluví o brutálně nezodpovědné politice
Babišův slovní průvan začal na Těšínsku. Cestou nabral milenku ODS a na pomoc přispěchaly Kampeličky
Babišův slovní průvan začal na Těšínsku. Cestou nabral milenku ODS a na pomoc přispěchaly Kampeličky

Andrej Babiš se před cestou do Slovinska rozhodl objasnit, proč se o závažném dění…

Kalousek: Takhle strašné jsem to nečekal. Fiala mluví o brutálně nezodpovědné politice
Kalousek: Takhle strašné jsem to nečekal. Fiala mluví o brutálně nezodpovědné politice

Vláda Andreje Babiše představila návrh státního rozpočtu na příští rok a opozice jej vzápětí…

Babiš vytáhl Kalouska, zachránil vnoučata a Schillerová porodila penzijko. Blahobyt je tu, jen média o něm mlčí
Babiš vytáhl Kalouska, zachránil vnoučata a Schillerová porodila penzijko. Blahobyt je tu, jen média o něm mlčí

Andrej Babiš opět usedl před kameru, aby občanům vysvětlil, jak skvěle se jim pod…

Turkovy excesy? Drby, rozhodla Sovová. Socialismus vyhnala z Airbnb a přivezla MHD zdarma, Scheinherr našel pokoje seniorů
Turkovy excesy? Drby, rozhodla Sovová. Socialismus vyhnala z Airbnb a přivezla MHD zdarma, Scheinherr našel pokoje seniorů

Pražští kandidáti tentokrát předvedli, jak snadno se dá socialismus porazit jeho správným použitím.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.