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V Liberci začíná podzimní úklid. Město přistaví do ulic 120 kontejnerů

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Liberec v průběhu září, října a listopadu opět přistaví do svých ulic velkokapacitní kontejnery pro nadměrný odpad. Obyvatelé tak mají možnost snadno vyklidit své domácnosti či sklepy, musí si ale dát pozor na správné roztřídění i pravidla využívání kontejnerů.
V Liberci začíná podzimní úklid. Město přistaví do ulic 120 kontejnerů

V Liberci začíná podzimní úklid. Město přistaví do ulic 120 kontejnerů

Zdroj: Město Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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