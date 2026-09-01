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Show Jana Krause: „Začala jsem dělat promo jako prostitutka, teď jako bordelmamá," svěřila se Heduš Nová

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Show Jana Krause přivítá herce Štěpána Kozuba, cukrářku Besky a manažerku podniku Heduš Novou. Diváci se dozví překvapivé detaily z jejich životů.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima
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