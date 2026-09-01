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Vaclík nevěřil vlastním očím. Obrat Plzně v Evropě podle něj odstartovala jedna věc, která se změnila po příchodu nového trenéra

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Plzeň v Bělehradě dostala tři góly. O týden později doma nasázela Crveně zvezdě pět a postoupila do Evropské ligy.
Vaclík nevěřil vlastním očím. Obrat Plzně v Evropě podle něj odstartovala jedna věc, která se změnila po příchodu nového trenéra

Vaclík nevěřil vlastním očím. Obrat Plzně v Evropě podle něj odstartovala jedna věc, která se změnila po příchodu nového trenéra

Zdroj: Boavista Futebol Clube
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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