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Prvňáčci slavných vyrazili do školy: Bagárová je nervóznější než dcera, Hezucká prožívá bolestný den

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První září přineslo velký životní milník také do rodin českých celebrit. Monika Bagárová (32) přiznala, že nástup dcery Ruminky prožívá nervózněji než samotná školačka, Aneta Vignerová (38) už plánuje první školní den oslavit a Lela Vémola (37) vyrazila se svou šestiletou Lili vstříc nové životní etapě. Nejsilnější emoce ale provázejí Nikolu Hezuckou (37), jejíž syn poprvé usedá do lavice bez milovaného tatínka.
Aneta Vignerová

Aneta Vignerová

Zdroj: herminapress/ instagram Aneta Vignerová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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