Nejkrásnější čínské chytré hodinky? Xiaomi, které vypadají jako normální hodinky, válcují Apple Watch

Když německý technologický redaktor Minh Tu Le strávil měsíc s novými Xiaomi Watch S5 na zápěstí, napsal o nich něco neobvyklého: označil je za „dosud nejhezčí chytré hodinky“, které měl. A to je člověk, který denně nosí Apple Watch. Právě tenhle subjektivní, ale podložený soud otevírá zajímavou otázku: mohou čínské chytré hodinky za čtyři tisíce korun skutečně zastínit produkt za téměř trojnásobek? V designu, výdrži baterie a jasu displeje odpověď zní ano. V ekosystému aplikací a zdravotních funkcích už ne tak jednoznačně.
Hodinky, které nevypadají jako chytré hodinky
Xiaomi Watch S5 46mm, uvedené na trh v roce 2025, dělají jednu věc jinak než většina konkurence: na první pohled vypadají jako klasické analogové hodinky. Kulatý 1,43palcový AMOLED displej zasazený do těla z nerezové oceli 316L, otočná luneta s minutovými indexy po obvodu, korunka v pozici dvou hodin a druhé tlačítko ve čtyřech. Žádný hranatý obdélník, žádný jednoznačný „gadget na zápěstí“.
Materiálové rozlišení jednotlivých variant jde ještě dál. Černá a stříbrná verze mají nerezovou lunetu s fluorokaučukovým řemínkem. Modrá varianta Ceramic Blue přichází s keramickou lunetou a koženým řemínkem. Zelená Jungle Green používá kompozitní materiál s karbonovým vzhledem. Tloušťka celého těla činí 11,9 mm, takže hodinky už pod těsnější manžetou košile trochu cítit jsou.
Jak přesně válcují Apple Watch
Je fér přesně vymezit, v čem Xiaomi vede a v čem ne. Tři disciplíny mluví jasně:
- Výdrž baterie: Xiaomi uvádí až 15 dní běžného používání a až 24 dní v úsporném režimu. Francouzský test 01net potvrdil více než týden používání i s aktivním always-on displejem a pravidelným GPS. Apple Watch Series 10? Oficiálně až 18 hodin, v úsporném režimu až 36 hodin. To je výrazný rozdíl: Xiaomi nabíjíte zhruba jednou za týden až dva, Apple Watch podstatně častěji.
- Jas displeje: Watch S5 dosahují špičkového jasu 1 500 nitů. Apple Watch Series 10 nabízejí až 2 000 nitů. Na přímém slunci tak mají Apple Watch papírově navrch.
- Cena v ČR: Na oficiálním českém e-shopu Xiaomi se cena Watch S5 pohybuje podle varianty kolem 4 000 až 5 000 Kč. Apple Watch Series 10 startovaly na 11 490 Kč. Za cenu jedněch Apple Watch tak pořídíte zhruba dvoje Xiaomi.
Jenže Apple Watch vedou jinde. Mají plnohodnotný obchod s aplikacemi, možnost odpovídat na zprávy přímo z hodinek, EKG a hlubokou integraci s iPhonem. Watch S5 běží na proprietárním HyperOS bez plnohodnotného ekosystému aplikací třetích stran. Notifikace zobrazí, ale možnosti odpovědí jsou výrazně omezenější. Podle nás je to klíčový kompromis, který rozhodne o tom, pro koho jsou Watch S5 správná volba.
Zdraví, sport a přesnost měření
Základní zdravotní výbava Watch S5 zahrnuje kontinuální měření tepu, SpO2, sledování spánku a stresu. Testy ukazují, že při stabilní zátěži dokáže měření tepu dosahovat dobré přesnosti, při rychlých změnách intenzity se ale může objevit zpoždění oproti hrudnímu pásu. Recenzent Minh Tu Le navíc porovnával spánková data s Apple Watch a popsal je jako „takřka stejná“.
Horší je to s GPS. Testy 01net proti Apple Watch odhalily, že Xiaomi v některých trasách mírně odchyluje zaznamenanou trasu a může nadhodnocovat vzdálenost. Při intervalovém tréninku má tep mírnou latenci oproti hrudnímu pásu. Pro rekreačního sportovce to stačí. Pro někoho, kdo trénuje podle přesných zón a potřebuje co nejpřesnější GPS záznamy, zůstávají Garmin nebo Apple Watch spolehlivější volbou.
Hodinky podporují přes 150 sportovních režimů, vodotěsnost 5 ATM a automatické rozpoznání několika typů cvičení.
Česká dostupnost, čeština a servis
Watch S5 patří mezi ty vzácnější čínské chytré hodinky, které do Česka přicházejí s plnou lokalizací. Čeština i slovenština jsou mezi podporovanými jazyky, rozhraní se automaticky přizpůsobí nastavení připojeného telefonu. Párování probíhá přes aplikaci Mi Fitness, dostupnou v App Storu i Google Play, žádný sideload čínských aplikací není potřeba.
A tady je bonus, který ani Apple Watch, ani Samsung Galaxy Watch8 nenabízejí: Watch S5 oficiálně fungují s Androidem 8.0 a novějším i s iOS 14 a novějším. Apple Watch vyžadují iPhone, Samsung Galaxy Watch8 vyžadují kompatibilní Android. Xiaomi funguje s obojím. Pro lidi, kteří střídají telefony nebo používají různé platformy, je to praktický argument.
Co se záruky týče, Xiaomi provozuje v ČR autorizovaný servis s kontaktní linkou +420 800 701 541. Reklamace produktů zakoupených na mi.com/cz nebo u oficiálních partnerů probíhá standardně: oprava, výměna, nebo vrácení peněz. Délku softwarové podpory a garantovaný počet aktualizací ale Xiaomi u tohoto modelu veřejně nespecifikuje, což je škoda.
Pro koho jsou a pro koho ne
Watch S5 dávají největší smysl pro člověka, kterého u chytrých hodinek vždycky odrazoval jejich vzhled. Kulaté tělo, kov, kůže nebo karbonový vzhled: tohle na zápěstí nevypadá jako miniaturní telefon, ale jako hodinky. Přidejte výdrž, za kterou byste u Apple nebo Samsungu zaplatili výrazně víc, a máte silnou nabídku.
Kdo ale žije v ekosystému Apple, odpovídá na zprávy ze zápěstí a spoléhá na EKG, ten u Watch S5 narazí na strop. Xiaomi tu nesoupeří s Apple Watch jako celek, soupeří s nimi v disciplínách, kde Apple tradičně zaostává. A v těch dokáže být přesvědčivé.
Čtyři tisíce korun za chytré hodinky, které vypadají jako klasické a vydrží na jedno nabití zhruba týden až dva. To není revoluce. Je to ale dobrý argument, proč ne každý potřebuje Apple Watch.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík