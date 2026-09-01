Rodiče nakoupili všechno podle seznamu. První týden školy zjistili, že část věcí dítě vůbec nepotřebuje

Nástup dítěte do první třídy si mnoho rodičů spojuje hlavně s výběrem aktovky, penálu a prvních pastelek. Teprve když dostanou do ruky konkrétní seznam požadavků své školy, často zjistí, že tím nákupy zdaleka nekončí. Přezůvky, sportovní obuv, oblečení na tělocvik, výtvarné potřeby, podložka na lavici, zástěra, sáčky, desky, láhev na pití nebo krabička na svačinu mohou výsledný účet navýšit o další stovky až tisíce korun. Největším překvapením přitom může být zjištění, že prvňák ve vedlejší škole vůbec nemusí potřebovat totéž. Jednotný povinný seznam školních pomůcek pro všechny české základní školy totiž neexistuje a konkrétní požadavky se mohou měnit nejen podle školy, ale někdy také podle učitele.
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Jedno dítě potřebuje výtvarný kufřík, druhé ho dostane
Rozdíl je dobře vidět už při pohledu na aktuální požadavky některých základních škol pro školní rok 2026/2027. Na jednom seznamu mohou rodiče najít prakticky jen základní osobní věci, přezůvky, oblečení a obuv na tělesnou výchovu, láhev, svačinovou krabičku nebo několik drobností. Výtvarné potřeby přitom dítě dostane připravené od školy. Jinde je situace odlišná. Škola může některé pomůcky objednat společně pro celou třídu a následně za ně od rodičů vybrat příslušnou částku. A další škola může chtít, aby rodiče pořídili většinu vybavení sami.
Právě výtvarná výchova dokáže seznam značně prodloužit. Objevují se na něm vodové a temperové barvy, voskovky, modelína, několik druhů štětců, paleta, kelímek na vodu, podložka na lavici, hadřík, lepidlo, nůžky, pracovní zástěra a někdy také samostatný kufřík nebo krabice, v níž budou všechny potřeby uložené. Pokud jedna škola podobnou sadu dítěti poskytne a druhá nechá její pořízení kompletně na rodičích, rozdíl v účtu začíná narůstat ještě před prvním zazvoněním.
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Největší část účtu často nedělají pastelky
Samotné tužky, sešity nebo obyčejné vodové barvy přitom nebývají tím, co rozpočet zatíží nejvíce. Aktuální ceny ukazují, že kompletní základní výbava prvňáka může stát několik tisíc korun. Velkou položkou je především školní batoh nebo aktovka. Průměrná cena školního batohu se pohybuje kolem 1400 korun, ale kvalitnější ergonomické modely mohou stát výrazně více. K tomu se přidá penál, přezůvky, sportovní obuv a oblečení do tělocvičny.
Právě požadavky na tělesnou výchovu se mezi školami rovněž liší. Někde stačí jedny vhodné boty do tělocvičny, triko a kraťasy. Jinde škola požaduje zvlášť obuv do tělocvičny a zvlášť sportovní boty na venkovní hřiště, k tomu teplákovou soupravu, kraťasy, ponožky a dva samostatné látkové sáčky. Pokud rodiče musí kupovat všechno nové, jen obuv, přezůvky a sportovní oblečení mohou představovat značnou část celkových nákladů.
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Prvňáci mají část pomůcek hrazenou, rodiče ale peníze nedostanou
Určitou pomoc mají rodiny prvňáků zajištěnou. Podle současných pravidel mají žáci prvních ročníků základních škol nárok na bezplatné základní školní potřeby v hodnotě 500 korun za jeden školní rok. Neznamená to však, že rodič při nástupu dítěte do školy dostane pětisetkorunovou poukázku a může ji utratit v papírnictví podle svého.
Peníze jsou určeny škole, která za ně pořizuje pomůcky pro děti. Co přesně prvňák dostane, proto závisí také na tom, jak škola prostředky využije. Někde mohou děti obdržet část výtvarných potřeb, jinde jiné základní vybavení. Vedle toho školy bezplatně poskytují učebnice a schválené učební texty. Aktovku, přezůvky, sportovní vybavení, svačinovou láhev a řadu dalších věcí však rodiče běžně pořizují sami.
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S nákupem některých věcí je lepší počkat
Právě rozdílné požadavky škol jsou důvodem, proč se rodičům prvňáků nemusí vyplatit nakupovat kompletní výbavu několik měsíců dopředu podle univerzálních seznamů z obchodů. Aktovku, penál, přezůvky nebo láhev lze samozřejmě vybrat s předstihem, u sešitů, obalů, výtvarných potřeb a různých speciálních pomůcek je ale bezpečnější znát konkrétní požadavky školy. Některé věci totiž může dítě dostat, jiné škola nakoupí společně a další vůbec používat nebude.
A právě tady vzniká situace, kdy dva rodiče prvňáků mohou před začátkem stejného školního roku řešit úplně jiný nákup. Jeden odnese z obchodu několik základních věcí, protože část vybavení dostane jeho dítě ve škole, druhý shání kufřík s výtvarnými potřebami, dva páry sportovní obuvi, desky, sáčky a další položky. Celkové výdaje za základní školní výbavu se letos podle cen na trhu pohybují přibližně od 1500 korun u velmi úsporné varianty až k šesti tisícům korun u dražší výbavy. Pokud se k tomu připočítají další školní poplatky, družina, obědy nebo kroužky, zářijový účet může být ještě podstatně vyšší.
Rozdíl mezi rodinami tedy nemusí vzniknout jen tím, že jeden rodič koupí značkovou aktovku a druhý levnější model. Část rozdílu mohou vytvořit samotné požadavky konkrétní školy. Pro rodiče prvňáků proto zůstává nejjistější jednoduché pravidlo. Nejdříve projít seznam vlastní školy, zjistit, co dítě skutečně dostane, a teprve potom vyrazit na velký nákup.
autorský text, vlastní dotazování