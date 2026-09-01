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Rodiče nakoupili všechno podle seznamu. První týden školy zjistili, že část věcí dítě vůbec nepotřebuje

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Začátek první třídy dokáže rodinný rozpočet pořádně prověřit. Překvapivé přitom je, že neexistuje jeden seznam pomůcek platný pro všechny prvňáky. Zatímco někde dítě dostane část potřeb přímo od školy, jinde musí rodiče obstarat téměř všechno sami. Konečná částka se tak může výrazně lišit.
Aktovka není největší výdaj. Rodiče často podcení částky, které přijdou až během prvních týdnů školy.

Aktovka není největší výdaj. Rodiče často podcení částky, které přijdou až během prvních týdnů školy.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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