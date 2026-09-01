Siniaková zapózovala v centru New Yorku a fanoušci žasli. Česká tenistka vyměnila svůj účes za dlouhou hřívu

Konec srpna, US Open v plném proudu a Kateřina Siniaková mezi zápasy vyrazila do ulic Manhattanu. Na svém instagramovém účtu pak zveřejnila snímky, které vyvolaly vlnu překvapených reakcí. Místo obvyklého blond kudrnatého účesu, který ji na kurtech provází roky, se na fotkách objevila s výrazně prodlouženou hřívou plnou objemu. Změna je nápadná hlavně délkou, kudrnatý charakter zůstal, ale vlasy sahají o desítky centimetrů níž, než na co jsou fanoušci zvyklí.
Královna deblu na procházce městem
Siniaková dorazila do New Yorku kvůli poslednímu grandslamu sezony. Už 25. srpna nastoupila po boku Brita Henryho Pattena do smíšené čtyřhry, kde společně vyřadili nasazené jedničky Sabalenkovou a Djokoviče. Hlavní singlový a deblový program US Open pak odstartoval 30. srpna.
Někdy mezi turnajovými povinnostmi si česká tenistka udělala čas na civilní výlet do centra města. A právě z něj pochází fotky, které 31. srpna zachytil i server TN.cz. Žádný záběr od paparazzi, Siniaková obsah pustila ven sama, na vlastním profilu, s vědomím, že si ho prohlédnou statisíce sledujících.
Příčesek, nebo skutečná proměna?
Klíčová otázka, kterou si fanoušci kladou: jsou ty vlasy opravdu její? Podle dostupných indicií to vypadá spíš na dočasný styling, příčesek nebo prodloužení. Sama Siniaková se k tomu veřejně nevyjádřila, ale její historie mluví jasně.
V březnu 2026 sdílela na Instagramu fotku s dokonale rovnými vlasy a hashtagem #onedaystraighthair. Už samotný popisek prozrazoval, že šlo o jednorázový experiment. Pod postem se tehdy objevily komentáře typu „Úžasné. Jako nový člověk“ nebo „Nejkrásnější tenistka na světě.“ A nebyl to ani první pokus, už v říjnu 2019 zveřejnila snímek s popisem „Nový účes, na chvíli rovné vlasy.“ Vzorec je zřejmý: Siniaková si ráda hraje s vizáží, ale vždycky se vrátí ke svým kudrlinám.
Sezona, ve které si může dovolit všechno
Newyorský vlasový experiment přichází v kontextu mimořádně úspěšného roku. Podle oficiálního profilu na WTA má Siniaková v sezoně 2026 na kontě šest deblových titulů: Adelaide, Indian Wells, Miami, Madrid, Roland Garros a další. Celkem drží 37 kariérních deblových trofejí. Na čele světového žebříčku čtyřhry strávila k 26. srpnu 2026 už 197 týdnů.
Tohle není hráčka, která by potřebovala upoutat pozornost změnou účesu. Spíš si ji užívá. Mezi grandslamovými zápasy, tréninky a cestováním si najde prostor pro civilní moment, a ten pak bez rozpaků sdílí. V létě to byly fotky z tropické dovolené, teď newyorská procházka s novou hřívou. Soukromí si přitom střeží; po rozchodu s Tomášem Macháčem veřejně nepředstavila novou známost a osobní život drží stranou reflektorů.
Proč zrovna New York
Odpověď je prostá: protože tam zrovna byla. Grandslam v New Yorku trvá dva týdny, hráčky mají mezi zápasy volné dny a Manhattan nabízí kulisu, jakou žádný jiný turnaj nenabídne. Siniaková nemusela nikam létat kvůli focení, stačilo vyjít z hotelu, nasadit nový look a nechat město pracovat jako pozadí.
Žádná potvrzená kampaň ani sponzorská spolupráce se k fotkám nepřipojuje. Její sportovní partner Joma ji sice oficiálně zastřešuje, ale nic nenasvědčuje tomu, že by newyorský styling byl součástí komerčního projektu. Vypadá to jednoduše jako volný den světové jedničky, která si chtěla vyzkoušet něco jiného.
Až Siniaková příště nastoupí na kurt, kudrny budou s největší pravděpodobností zpátky v obvyklé délce a stažené do copu. Hříva z Manhattanu zůstane jako instagramová momentka, krátká, efektní a přesně tak pomíjivá, jak to u ní bývá zvykem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář