Taťána Kuchařová udělala před druhou svatbou velký krok. S manželem koupila byt za více než 19 milionů

Taťána Kuchařová patří mezi známé osobnosti, jejichž soukromí bývalo v minulosti pod drobnohledem. Tentokrát se jí však podařilo důležité změny v osobním životě dlouho držet mimo pozornost veřejnosti. Nešlo přitom pouze o nový vztah nebo přípravy na svatbu. S Ondřejem Havlíčkem udělala už několik měsíců před obřadem jeden z nejzásadnějších partnerských kroků a pořídila si s ním společné bydlení. Novomanželé koupili na jaře byt na pražském Smíchově, přičemž jeho hodnota přesáhla 19 milionů korun.
Společný byt stál více než 19 milionů korun
Nové bydlení se nachází v ulici Jindřicha Plachty na Smíchově. Kupní cena měla dosáhnout přesně 19 340 000 korun a oba partneři se na ní podle dostupných informací podíleli stejným dílem. Nešlo tedy pouze o nemovitost jednoho z nich, do které by se druhý později nastěhoval. Kuchařová a Havlíček se rozhodli investovat do společného bydlení dohromady, což už několik měsíců před svatbou naznačovalo, že jejich vztah je podstatně vážnější, než veřejnost mohla tušit.
Pro Kuchařovou přitom nejde o úplně novou část Prahy. Smíchov je místem, ke kterému má dlouhodobý vztah. V nedaleké Zborovské ulici bydlela také v období spojeném se svým předchozím manželstvím s hudebníkem Ondřejem Gregorem Brzobohatým. Po změnách v osobním životě tedy neodešla do jiné části metropole a pro novou životní etapu si znovu vybrala prostředí, které dobře zná.
Nového partnera dokázala dlouho skrývat
Ještě překvapivější než samotná milionová investice je skutečnost, jak dlouho se modelce dařilo informace o jejím soukromí udržovat mimo veřejný prostor. Kuchařová dlouhé měsíce veřejně neukazovala muže, se kterým budovala nový vztah, a podařilo se jí utajit nejen partnera, ale také zásnuby a značnou část příprav na svatbu. Až po svatebním obřadu začaly postupně vycházet najevo další podrobnosti.
Jejím novým manželem je osmatřicetiletý Ondřej Havlíček, který působí ve stomatologii a je majitelem kliniky DekaDent. Oba navíc nespojuje pouze soukromý život. Havlíček je od loňského podzimu členem správní rady Nadace Krása pomoci, tedy organizace, s níž je Kuchařová dlouhodobě úzce spojená a v jejíž správní radě zastává funkci předsedkyně. Podle informací z okolí páru přitom jejich vztah nezačal krátce před svatbou. Dvojice spolu měla být už několik let.
Druhou svatbu si nechala dlouho pro sebe
Velkou pozornost nakonec přitáhla samotná svatba. Kuchařová se za Havlíčka provdala o posledním srpnovém víkendu na zámku v Opočně. Teprve následně se rozhodla svého nového muže veřejně ukázat a na sociálních sítích zveřejnila svatební fotografie. Po období, kdy svůj partnerský život téměř nekomentovala, tak dala jasně najevo, že začíná další životní kapitolu.
Pro svůj druhý svatební den zvolila bílé šaty od návrhářky Zuzany Lešák Černé. Model kombinoval přiléhavou spodní část s lehčí tylovou horní partií a dlouhými rukávy. Kuchařová celý vzhled doplnila rozpuštěnými vlasy a přirozeným líčením. Pozornost přitáhly také její prsteny. Zásnubnímu dominoval výrazný žlutý kámen, zatímco snubní prsten byl osazený brilianty.
Nové informace kolem Kuchařové tak ukazují, že svatba nebyla náhlým rozhodnutím ani rychlým pokračováním čerstvého vztahu. Společná investice za více než 19 milionů korun, propojení v nadační činnosti i dlouho utajovaný vztah naznačují, že dvojice budovala společný život už podstatně dříve, než se o jejím novém manželství dozvěděla veřejnost.
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