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Čtvrtkilometrový výtah na stěně kaňonu zkrátil dětem cestu do školy

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V odlehlé části Číny byl vybudován nový výtah zabudovaný do stěny hlubokého kaňonu. Výtah Fuyao Ladder překonává výškový rozdíl 288…
300m-skleneny-vytah

300m-skleneny-vytah

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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