Berdych odletí na US Open o tři dny dříve. Chce osobně posoudit zdravotní stav Macháče před Davis Cupem

Tomáš Berdych mohl počkat, až se hráči ozvou po prvních kolech. Mohl si pustit přenos. Místo toho si zabalil kufr a letí do New Yorku ve čtvrtek, kdy se na Flushing Meadows teprve dohrává kvalifikace a hlavní soutěž US Open odstartuje až v neděli 30. srpna. „Chci kluky potkat před startem turnaje, vidět, v jakém jsou rozpoložení,“ řekl Berdych pro iROZHLAS. Za tím slovem „rozpoložení“ se skrývá především jedno jméno: Tomáš Macháč.
Proč nestačí lékařská zpráva
Macháč má za sebou těžké měsíce. V červnu na Instagramu oznámil trhlinu v levé noze a přetrvávající problémy s patou. Vynechal celou travnatou část sezony včetně Wimbledonu. Comeback přišel až na severoamerickém hardu v polovině srpna, a první signál nebyl povzbudivý. V Cincinnati prohrál v prvním kole s Pablem Carreñem Bustou 3:6, 2:6.
Z jednoho zápasu se nedá soudit. Jenže Berdych nepotřebuje diagnózu, potřebuje odpověď na jinou otázku: zvládne Macháč za tři týdny Davis Cup? A pokud ano, v jaké roli? To žádný lékařský report neřekne. Kapitán chce vidět pohyb, reakci těla po zátěži, regeneraci mezi dny. Chce vidět hráče v ostrém zápase, ne na tréninkovém kurtu.
Macháč jako klíč ke dvěma sestavám
Na první pohled je česká singlová osa jasná. Berdych „napevno počítá“ s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem, oba se pohybují kolem patnáctého místa světového žebříčku a jsou v plné sezoně. Macháč s aktuálním rankingem kolem 62. příčky není jednička ani dvojka.
Jeho hodnota leží jinde. Před zraněním vyhrál v lednu titul v Adelaide a v dubnu došel do čtvrtfinále v Barceloně. Když je zdravý, je to hráč schopný porazit kohokoli z americké čtveřice. A hlavně: umí hrát singl i čtyřhru na daviscupové úrovni. Právě tahle univerzálnost z něj dělá pojistku pro dva různé scénáře:
- Konzervativní varianta – Macháč sedí na lavičce jako záložní singlista pro případ výpadku Lehečky nebo Menšíka.
- Flexibilní varianta – Macháč nastoupí do čtyřhry po boku deblového specialisty Patrika Rikla, nebo dokonce místo něj s jedním ze singlistů.
Bez Macháče zbývá v nominaci Vít Kopřiva jako třetí singlová alternativa a Rikl jako jediný vyhraněný deblista. Variabilita klesne. Proti Spojeným státům, které přijedou se Sheltonem, Fritzem, Paulem a Harrisonem, si český tým nemůže dovolit mít jen jeden plán.
Co Berdych ještě může změnit
Týmová uzávěrka pro kvalifikační duel proběhla 17. srpna, pětičlenná nominace je veřejná. Ale pravidla Davis Cupu 2026 dávají kapitánům ještě jeden manévrovací prostor: až tři hráče lze vyměnit do jedné hodiny před losem. Berdych tedy letí do New Yorku v okně, kdy má reálnou moc zasáhnout. Pokud na US Open uvidí, že Macháč není připravený, může ho nahradit. Pokud naopak uvidí hráče v dobré formě, nechá sestavu pohromadě a začne skládat deblové kombinace.
Právě proto ten předčasný odlet dává smysl. Není to symbolika ani panika. Je to práce s časem, který pravidla nabízejí.
Soupeř, který nečeká
Američané přijedou do pražské O2 areny 18. a 19. září s jednou z nejsilnějších sestav posledních let. Ben Shelton je světová šestka, Taylor Fritz devítka, Tommy Paul čtyřiadvacítka. Česko bude hrát doma, na tvrdém povrchu, před vlastním publikem, a s historickým precedentem: loni ve stejné fázi soutěže porazilo USA 3:2 v Delray Beach. Davis Cup se do O2 areny vrací po třinácti letech; naposledy tam Češi v roce 2013 přešli přes Argentinu.
Šance existují. Ale závisí na tom, kolik variant bude mít Berdych k dispozici, až v září přijde čas na rozhodnutí. Proto teď sedí v letadle do New Yorku, ne jako divák, ale jako kapitán, který potřebuje vidět svého nejdůležitějšího žolíka na vlastní oči.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář