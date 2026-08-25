Jágr dorazil na Chárovu rozlučku, ale s Kladnem na soustředění neodletěl. Konec kariéry stále oficiálně neoznámil

Páteční večer 21. srpna 2026 patřil v trenčínské aréně slovenskému obrovi. Chára si pod hlavičkou Zee’s Final Shift pozval desítky bývalých spoluhráčů z NHL, fanoušci zaplnili tribunu i fan zónu a celý večer běžel v přímém přenosu na JOJ ŠPORT. Definitivní, jasně odkomunikovaná rozlučka v rodném městě. Mezi hvězdami, které nastoupily za Tým světa, byl i Jágr, vedle Hossy, Kopitara, Pálffyho nebo Šatana. Jenže zatímco Chára po exhibici zavřel dveře kariéry na klíč, Jágr ty své nechává pootevřené. Už osm měsíců neodehrál soutěžní zápas, s Kladnem neodletěl na letní soustředění do Švýcarska a v únoru i březnu naznačoval, že konec je blízko. Přesto slovo „konec“ dosud oficiálně nevyslovil.
Poklona Chárovi, ticho o sobě
Jágr si trenčínský večer užil po svém. V rozhovoru pro TV JOJ složil Chárovi poklonu, která měla váhu právě proto, že přišla od útočníka, jenž si za kariéru dokázal poradit skoro s každým obráncem. „Proti jiným soupeřům jsem vždy uměl najít nějakou výhodu, ale proti Chárovi to jednoduše nešlo,“ řekl. Komentoval i mlhu, která se nad ledem držela kvůli letnímu vedru. K vlastní budoucnosti se ale v Trenčíně veřejně nevyjádřil. Žádná narážka na vlastní loučení, žádné „příští rok mě čeká něco podobného“. Jen hokej, vzpomínky a úcta k soupeři.
Číslo 68 na soupisce, ale ne v letadle do Herisau
Paradox Jágrova současného statusu se dá shrnout dvěma fakty. Na oficiální soupisce Rytířů Kladno pro sezonu 2026/27 stále figuruje pod číslem 68. V oficiální nominaci na švýcarské soustředění v Herisau, které proběhlo 17.–22. srpna, ale jeho jméno chybělo. Do Švýcarska odletělo 26 hráčů v poli a tři brankáři. Jágr mezi nimi nebyl.
Už začátkem srpna přitom nezačal ani společnou přípravu. Podle informací iSportu odletěl do USA, nový hlavní trenér Radim Rulík 3. srpna řekl, že s Jágrem jeho hráčskou budoucnost neřešil a bere ho primárně jako majitele. Klub se k celé věci veřejně nevyjádřil. Soustředění pak Kladno hodnotilo jako povedené; Tomáš Plekanec, sportovní ředitel a zároveň asistent trenéra, po výhře nad Davosem mluvil o dobře zvládnutém kempu. Bez jakékoli zmínky o Jágrově absenci.
Poslední zápas: Liberec, 21. prosinec 2025
Kdo chce hledat sportovní realitu za komunikačním mlčením, najde ji v číslech. Jágrův poslední extraligový start se odehrál 21. prosince 2025 v Liberci proti Bílým Tygrům. Odehrál 7 minut a 38 sekund, pak ze zápasu sám odstoupil; tehdejší trenér David Čermák řekl, že se po dlouhé pauze „necítil“. V celé sezoně 2025/26 nasbíral šest startů. Od té prosincové noci uplynulo osm měsíců a žádný další soutěžní zápas nepřibyl.
V únoru 2026 pro NHL.com řekl, že ho fanoušci „asi“ už na ledě neuvidí a musel by se stát „zázrak“. O měsíc později, v březnovém rozhovoru pro NHL.com, byl konkrétnější: v 54 letech mu nedává smysl absolvovat náročnou přípravu a cestování kvůli zápasové roli kolem dvanácti minut. A pak dodal dvě slova, která celou situaci drží v limbu: „Není to oficiální.“
Dva modely odchodu
Chárova rozlučka v Trenčíně ukázala jeden model, jak může legenda odejít. Vlastní značka, oficiální web, rodné město, jasně definovaná „definitivní a přirozená tečka“. Před třemi lety na stejném stadionu podobný večer absolvoval Marián Hossa. Formát funguje: fanoušci dostanou katarzi, hráč čistý řez, média příběh s koncem.
Jágr zatím volí opačnou cestu. Žádná rozlučková akce nebyla oznámena, žádné oficiální prohlášení nezaznělo. Sportovně Kladno novou sezonu staví bez něj; realizační tým Rulík, Židlický, Pavelec pod Plekanecovým sportovním vedením připravuje mužstvo, jako by třiapadesátiletý majitel s číslem 68 byl jen symbolem na papíře. Komunikačně si ale klub i Jágr nechávají prostor. Dokud to neřekne on sám, nikdo jiný to za něj neudělá.
Podle nás nejde ani o strach, ani o taktiku v čistém slova smyslu. Spíš o osobní neschopnost, nebo neochotu, přijmout, že příběh, který trvá přes tři dekády, potřebuje poslední větu. Chára ji v Trenčíně napsal perem. Jágr zatím drží tužku v ruce a čeká, jestli ho napadne ještě něco.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka