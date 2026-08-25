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Jágr dorazil na Chárovu rozlučku, ale s Kladnem na soustředění neodletěl. Konec kariéry stále oficiálně neoznámil

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Zdeno Chára si v Trenčíně uspořádal velkolepou tečku za kariérou. Jaromír Jágr na ni přijel jako host, a zároveň jako muž, který svou vlastní tečku stále odmítá udělat.
Jágr dorazil na Chárovu rozlučku, ale s Kladnem na soustředění neodletěl. Konec kariéry stále oficiálně neoznámil

Jágr dorazil na Chárovu rozlučku, ale s Kladnem na soustředění neodletěl. Konec kariéry stále oficiálně neoznámil

Zdroj: HC Rytíři Kladno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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