Roun vyrazil do Vietnamu a vrátil se téměř jako státník. KSČM otevírá zahraniční politiku všech azimutů

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Roun vyrazil do Vietnamu a vrátil se téměř jako státník. KSČM otevírá zahraniční politiku všech azimutůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Předseda KSČM Roman Roun strávil pět dní ve Vietnamu a českým komunistům se otevřel…
Roman Roun, ZDROJ: KSČM/ se svolením
Zdroj: inregion.cz
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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