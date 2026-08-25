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Kdy konečně zmizí? Stav autovraků v ulicích Šumperku odhaluje nová online mapa

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Novou službu a usnadnění komunikace se strážníky přináší v Šumperku online mapa s databází autovraků v ulicích města. Občané se mohou kdykoliv podívat na aktuální záznamy o dlouhodobě odstavených vozidlech ve svém okolí a zjistit informace o procesu řešení vozu, který zabírá místo na veřejném prostranství.
Kdy konečně zmizí? Stav autovraků v ulicích Šumperku odhaluje nová online mapa

Kdy konečně zmizí? Stav autovraků v ulicích Šumperku odhaluje nová online mapa

Zdroj: Městská policie Šumperk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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