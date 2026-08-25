Neoslnivý návrat Angeliny Jolie k režii. Salma Hayek se představuje v dva roky odkládaném filmu

Jolie ohlásila záměr napsat a zrežírovat adaptaci stejnojmenného románu Alessandra Baricca už roku 2022 a snímek byl o dva roky později hotový. Jeho příběh se odehrává v dozvucích nespecifikovaného válečného konfliktu a hrdinka Nina v traileru prohlašuje, že „pomsta je drogou, která nám umožňuje bojovat.“ Mnoho let totiž spřádá plán odplaty za vyvraždění celé rodiny, které ve flashbacích dává vzpomenout na úvod Hanebných panchartů nebo na jedinečný western Nepřátelé.
Salma Hayek se přitom zdráhala přijmout tuto archetypálně motivovanou roli, neboť od ní vyžadovala značnou emocionální oběť. „Nechtěla jsem ten snímek dělat. Nechtěla jsem hrát Ninu,“ řekla dříve magazínu Entertainment Weekly brzy šedesátiletá herečka, která se zanedlouho představí také ve hvězdně obsazeném thrilleru Sacrifice společně s Anyou Taylor-Joy, Chrisem Evansem a Johnem Malkovichem. „Nechtěla jsem se po emocionální stránce vydávat na místa, kterými si prošla ona. Tak jsem Angie řekla: ‚Nechci tuhle ženu hrát. Nechci. Je to příliš bolestivé. Trvalo mi tolik let, než jsem se v životě dostala do bodu, kdy jsem opravdu šťastná. Nechci teď několik týdnů trpět.‘“
Po mnoha „dlouhých rozhovorech“ se však Angelině Jolie nakonec podařilo slavnou kolegyni přesvědčit. Film se prostřednictvím příběhu Niny zabývá univerzálními tématy války, traumatu, paměti a uzdravení, přičemž autor knižní předlohy byl z výsledku nadšený. Viděl prý postavy, které si při psaní představoval, jak ožívají. „Bylo to úžasné. Setkat se s Angelinou, poznat její talent, odvahu a jemnou sílu pro mě bylo výsadou. Krása tohoto filmu uchovává mnoho z toho, co je na ní tak výjimečné.“ Kritická obec s tím nicméně úplně nesouhlasí a první režijní pokus bývalé Lary Croft od roku 2017 (pozapomenutý životopis First They Killed My Father) v Torontu před dvěma lety příliš nezaujal. Na Rotten Tomatoes je ze čtrnácti recenzí jen pět pozitivních, avšak Bariccova spokojenost a působivě sestříhaná ukázka naznačují, že věci nemusí být až tak černé.
Without Blood
šlo do italských kin v dubnu loňského roku a od té doby produkce, popisovaná jako převážně komorní a dialogová, sháněla především zámořskou distribuci. Pro americké publikum nepříliš atraktivního příběhu se až letos v červnu chopila společnost Brainstorm Media, která snímku dle dostupných informací obstará limitované uvedení v kinech od 18. září. Odkládaná novinka od režisérky Nezlomného
, který se roku 2015 ucházel o tři zlaté sošky, tak rozhodně nebude velkým návratem na stříbrná plátna. Později na streamu ale může prožít svou chvilku slávy a minimálně Hayek své účasti nelituje. Jednak proto, že příběh podle ní předkládá důležité myšlenky o ženském útisku a kolektivním traumatu, a jednak díky zkušenostem s režírující Jolie, jejíž přístup si nemohla vynachválit.
Máte-li Jolie raději před kamerou, dobré zprávy vás momentálně neminou. V preprodukci je totiž akční thriller The Initiative od Douga Limana (Na hraně zítřka), který by mohl dát vzpomenout na časy Pana a paní Smithovi či Salt, kdy Angelina byla za akční bohyni. Salmu Hayek jsme v českých kinech naposledy viděli v roztančeném a vzrušujícím sequelu Bez kalhot: Poslední tanec před třemi lety. Podívejte se na žebříček nejlepších hereček a režisérů na Kinoboxu.
Zdroje: EW, Rotten Tomatoes