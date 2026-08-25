Rosecká přiznala, proč ji Kazma na veřejnosti ignoroval. Za zavřenými dveřmi prý láska, venku cizí lidé

Premiéra filmu Na plech v lednu 2025. Marie Rosecká přichází do sálu sama, Kazma zvlášť. Podle reportáže eXtra.cz spolu za celý večer nepromluvili ani slovo, on se jí vyhýbal obloukem. Objímání přišlo až venku, v ulicích mimo dosah objektivů. Scéna, která se opakovala při každém veřejném setkání. Teď Rosecká vysvětlila proč, a ukázalo se, že nešlo o spontánní chlad, ale o předem domluvený režim trvající roky.
Projekt, který stál za vším
V rozhovoru pro eXtra.cz publikovaném 4. srpna 2026, pět dní po finále reality show Are You The One? Česko, Rosecká poprvé explicitně pojmenovala mechanismus, který za veřejným ignorováním stál. Klíčový důvod: Kazmův film Onemanshow: The Movie, premiérově uvedený v srpnu 2023. Snímek byl prezentovaný jako osobní vzkaz Andree Kalousové, Kazmově bývalé partnerce. Sám tehdy v pořadu ShowTime na CNN Prima NEWS řekl, že jde o „příběh obyčejného kluka, který chtěl něco říct své holce“.
Jenže v době, kdy film vstupoval do kin, byl Kazma podle Rosecké už s ní. Veřejné přiznání vztahu by narušilo celý narativ snímku. „Bylo to nutné kvůli projektu, který dával veřejně,“ popsala Rosecká. A dodala: „My jsme to měli spolu domluvený. Já jsem s ním do toho šla a byla jsem s tím úplně ok.“
Doma pusinky, venku ticho
Kontrast mezi soukromím a veřejností byl podle jejích slov totální. „Doma, v soukromí za zavřenými dveřmi pusinky, láska, všechno.“ Na veřejnosti žádný kontakt, žádné společné fotky, žádné potvrzení. Kazma ji v září 2023 v rozhovoru označil za „kamarádku, kterou dobře zná“. Nic víc.
Že jí tento model nevyhovoval, naznačila už během natáčení AYTO, tehdy ještě bez Kazmova jména. V jedné z epizod mluvila o bývalém vztahu, ve kterém jí chyběly veřejné projevy lásky a pozornost. Až rozhovor po finále přidal ke vágní emoci konkrétní vysvětlení: nešlo o partnerovu povahu, ale o vědomé rozhodnutí podřízené profesnímu projektu.
Doložitelné stopy tohoto režimu sahají minimálně od premiéry filmu v srpnu 2023 až do ledna 2025, kdy se na premiéře Na plech odehrála výše popsaná scéna. Teprve koncem ledna 2025 sdíleli první společný snímek na sociálních sítích, a i ten fanoušci komentovali ironicky: „Tak konečně s ním přidala fotku.“ Oficiální potvrzení vztahu ale nepřišlo ani tehdy.
Trojúhelník, který show neočekávala
Rosecká v témže rozhovoru uzavřela i druhou vztahovou linku, tu z reality show. Are You The One? Česko běželo na prima+ od 8. června 2026 a za 32 epizod nabídlo i emotivní trojúhelník Marie–Dominik Kuchta–Laura Petríková. Rosecká si k Dominikovi během natáčení vybudovala silnou vazbu. Jenže algoritmus formátu rozhodl jinak: Dominikovým Perfect Match byla Laura, ne Marie. Mariein „správný pár“ byl Petr.
A pak přišel moment po dotočení finále. Dominik sám Rosecké přiznal, že se na hotelu líbal s Laurou. „V tu chvíli jsem to utnula,“ řekla. Podle dostupných informací Dominik s Laurou po show skutečně randí.
Co to říká o Kazmově veřejném obrazu
Kazma se k novému přiznání veřejně nevyjádřil, jeho poslední dohledatelná reakce k tématu pochází ze září 2023. Rosecká o něm mluví jako o bývalém partnerovi a na dotaz, zda jsou dnes v kontaktu, odmítla odpovědět.
Podle nás v Redakci VIPŽivot je nejpodstatnější vrstva celého příběhu právě ta systémová. Nešlo o jednorázový trapas na jedné akci ani o rozmar jednoho večera. Rosecká popisuje dlouhodobě udržovaný model, ve kterém byl soukromý život podřízený veřejnému narativu projektu. Film věnovaný jedné ženě vyžadoval, aby ta druhá zůstala neviditelná. Andrea Kalousová přitom podle dostupných vyjádření ani netušila, že jí bude část snímku věnována, a gesto později označila za „hezké“ a „dojemné“.
Rosecká do AYTO vstupovala jako single a s deklarací, že po Kazmovi už nechce nikoho slavného. Odcházela se dvěma uzavřenými kapitolami, a s jedním přiznáním, které zpětně mění čtení příběhu, jenž se před českým publikem odehrával tři roky.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová