Není sanitka jako sanitka. V čem vyjíždějí jihomoravští záchranáři za pacienty?

Na dispečinku Krajského zdravotnického operačního střediska v brněnských Bohunicích denně přijmou 500 až 700 hovorů z celého Jihomoravského kraje. Během několika vteřin operátor vyhodnotí stav pacienta, poradí s první pomocí a k případu vyšle nejvhodnější posádku. Ta má ze základny povinnost vyrazit do dvou minut.
Rychlé rande sanitek
Nejčastěji lze na silnicích potkat velkou sanitku a záchranářskou posádku ve složení záchranář a řidič. Ti si poradí s celou škálou zdravotního postižení, od zástavy oběhu a resuscitace, přes těžký úraz až po porod. Některé úkony však musí konzultovat s lékařem.
Pokud pacientovi selhávají základní životní funkce, vysílá operátor vůz rychlé lékařské pomoci. V něm se k posádce záchranářů přidává lékař. Někdy však nepřijede jen velká sanitka, ale i osobní auto.
„Postupně lékařský tým přesouváme do tzv. rendez-vouz systému. Malým vozem přijede lékař a řidič, za nimi pak často velká sanitka se záchranářem a řidičem,“ popsala mluvčí jihomoravských záchranářů Monika Bothová.
Záchranáři tuto možnost využívají čím dál častěji. Pokud totiž přesun pacienta do nemocnice nevyžaduje lékařovu přítomnost, může se rychle uvolnit k dalšímu náhlému případu.
Když běžná sanitka nestačí
Jihomoravští záchranáři mají také čtyři speciály pro mimořádné situace:
• Velkokapacitní sanitka: vůz pro více pacientů, například při hromadných dopravních nehodách, požárech či přírodních katastrofách.
• Terénní sanitka: pomoc na kolech do špatně přístupného terénu, například do chatových osad, lesa, k přehradám nebo na turistické cesty.
• Sanitka pro nadměrné pacienty: záchranářské auto vybavené nosítky, která unesou pacienta s váhou až do 300 kilogramů.
• Sanitka s bioboxem: speciálně upravené auto pro transport pacientů, u nichž je podezření na vysoce nebezpečnou nákazu.
Manažer terénu
Někdy může na místo jako první přijet inspektor provozu, který jezdí sám a pomáhá, kde je aktuálně třeba. Operátoři ho nejčastěji vysílají v nejvyšší naléhavosti, jako výpomoc zasahujícím týmům, v případě mimořádných událostí se uplatňuje jako vedoucí zdravotnické složky. Jedná se zároveň o zkušeného zdravotnického záchranáře, který zvládne poskytnout pomoc při jakémkoliv urgentním stavu.
U katastrof a dopravních nehod přebírá roli vedoucího zdravotnické složky a koordinuje zásah s hasiči a policií. Řeší také napadení posádek, nehody sanitek, převoz protijedů či léků a pomůcek na základny a spolupracuje se specializovanými transplantačními týmy.
Pomoc ze vzduchu
Když hraje roli každá vteřina, terén je zcela nepřístupný nebo jde o rozsáhlá zranění, vzlétá z brněnského letiště v Tuřanech vrtulník letecké záchranné služby. Posádka s lékařem na palubě dokáže překonat vzdálenosti po celém kraji v řádu několika minut a těžce zraněného pacienta transportovat přímo na specializovaná pracoviště.