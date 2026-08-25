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Konečně se cítíš svobodná. A vtom se ON začne snažit jako nikdy předtím. Co je za tím – a co není?

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Už nekontroluješ, jestli se ozval. Nečekáš, až si rozmyslí, co vlastně chce. Přestala jsi přehrávat poslední rozhovor a zkoumat, co znamenalo jeho „uvidíme“. Začala jsi zase chodit ven, smát se bez něj a plánovat věci, ve kterých vůbec nefiguruje. A pak přijde zpráva.
Konečně se cítíš svobodná. A vtom se ON začne snažit jako nikdy předtím. Co je za tím – a co není?

Konečně se cítíš svobodná. A vtom se ON začne snažit jako nikdy předtím. Co je za tím – a co není?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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