Jozef Chovanec promluvil o poměrech v českém fotbalu. Nedvěd podle něj vyřídil trenéra Koubka jediným hovorem

26. června 2026, tři dny po posledním zápase Česka na mistrovství světa, stál předseda FAČR David Trunda před kamerami a říkal, že konec trenéra Koubka „není téma“. O pouhé tři dny později byl Koubek pryč. Mezi těmito dvěma momenty se odehrála sekvence událostí, kterou Chovanec v lednovém podcastu Boomer Talk rámoval jednoduše: Nedvěd to vyřídil jedním hovorem. Realita je složitější, ale možná ještě znepokojivější.
Tři dny, které otočily příběh o 180 stupňů
Chronologie je doložená a mluví sama za sebe. Česko na MS 2026 získalo jediný bod ze tří zápasů a nepostoupilo ze skupiny. Přesto ještě 26. června Trunda veřejně hájil Koubkovu pozici a Nedvěd mluvil o jednotě týmu. Podle Trundova pozdějšího rozhovoru pro iDNES.cz pak proběhla následující osa:
- Koubek si nejdřív promluvil s Pavlem Nedvědem.
- Následovala zhruba hodinová schůzka Koubka s Trundou.
- Na jejím konci Koubek řekl: „Dávám svou funkci k dispozici, pokud to přijmete, pojďme se dohodnout.“
- 29. června 2026 byl jeho konec oficiální.
Co přesně zaznělo mezi Nedvědem a Koubkem, zveřejněno nebylo. Trunda popsal pouze sekvenci kontaktů, nikoli jejich obsah. Právě tato mezera živí spekulace, a právě do ní Chovanec svým výrokem vstoupil.
Nedvěd: generální manažer, nebo stínový šéf?
Oficiálně Nedvěd zastává pozici generálního manažera reprezentací. Jenže jeho reálný záběr daleko přesahuje to, co si pod tímto titulem běžný fanoušek představí. Když v prosinci 2025 Koubek nastupoval do funkce, sám Nedvěd veřejně přiznal: „Byl to můj první výběr.“ Nebyl tedy jen tichým poradcem, aktivně se podílel na volbě kouče.
V březnu 2026 ho Koubek v rozhovoru pro Sport.cz popisoval jako důležitého každodenního konzultanta. Před MS se Nedvěd účastnil schůzek o nominaci společně s Trundou a Koubkem, byl součástí takzvané gesční skupiny. Po turnaji měl na starosti sportovní část analýzy. Výběr trenéra, práce s kádrem, hodnocení výsledků, to není doprovodná manažerská role. To je de facto sportovní ředitel bez toho titulu.
A přesně tady leží jádro problému. Ne v tom, zda Nedvěd někomu zavolal, nebo nezavolal. Ale v tom, že nikdo (ani fanoušci, ani média, ani samotní trenéři) přesně neví, kde končí Nedvědovy kompetence a kde začínají Trundovy. Když se formální a neformální moc překrývají, stačí jeden telefonát k tomu, aby trenér pochopil, že jeho pozice je neudržitelná. I kdyby v tom hovoru nezaznělo jediné slovo o odchodu.
Co Chovanec skutečně řekl, a co nevíme
Chovancovy výroky pocházejí podle dostupných zdrojů z epizody podcastu Boomer Talk publikované 27. ledna 2026, tedy v době, kdy Koubek teprve začínal. V sekundárních přepisech z tohoto rozhovoru Chovanec mluví o dlouhodobých osobnostních střetech v reprezentaci, zmiňuje dvojice Nedvěd a Berger, Čech a Rosický, Schick a Souček. Rámuje to jako systémový problém českého fotbalu, ne jako jednorázovou kauzu.
Přesnou citaci o tom, že „Nedvěd vyřídil Koubka jediným hovorem“, se ve veřejně dostupném přepisu nepodařilo dohledat. Chovanec ale jako bývalý hlavní trenér národního týmu mluví z pozice zasvěceného člověka, který zákulisní mechanismy zná z vlastní zkušenosti. Jeho tvrzení proto nelze odbýt jako spekulaci člověka zvenčí, zároveň ho ale nelze brát jako doloženou rekonstrukci konkrétního hovoru.
Veřejná reakce Nedvěda ani FAČR na Chovancova slova není z dostupných zdrojů známá. Trunda 2. července výslovně řekl, že Nedvědův konec „vůbec není na stole“.
Nová éra, staré otazníky
Reprezentace nezůstala ve vakuu dlouho. 31. července 2026 byl jmenován nový trenér, Španěl Santi Denia. Jeho okamžité úkoly? Řešit situaci kolem klíčových hráčů Schicka a Součka a připravit tým na start Ligy národů 26. září. Seznam Zprávy při jeho představení popisovaly „blbou náladu“ kolem národního týmu.
Za posledních devět měsíců reprezentace dvakrát měnila hlavního trenéra. Hašek byl odvolán v říjnu 2025, Koubek dostal smlouvu na dva a půl roku a vydržel půl. Mezi veřejnou podporou a koncem uplynuly dny. Pro každého dalšího kouče je to jasný signál: pozice je vysoce nestabilní a rozhodovací proces zůstává nečitelný.
Chovanec neodhalil žádný skandál. Pojmenoval něco, co vidí každý, kdo sleduje český fotbal pozorně: skutečná moc a formální struktura jsou v FAČR dvě různé mapy stejného území. A dokud se nesjednotí, bude každá trenérská výměna vypadat jako zákulisní převrat, i kdyby za ní stály legitimní sportovní důvody.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle