Samsung se seká a vybíjí, přitom zbytečně. Vypněte v nastavení funkci, která ho ve skutečnosti zpomaluje, nezrychluje

Samsung ve svých telefonech Galaxy už od éry One UI 4.1 nabízí funkci nazvanou RAM Plus. Její princip zní lákavě: telefon si z interního úložiště „půjčí“ kus prostoru a použije ho jako virtuální operační paměť. Samsung ji prezentuje jako cestu k plynulejšímu běhu více aplikací najednou. Jenže v praxi, zvlášť na telefonech s 12 nebo 16 GB fyzické RAM, které se dnes v Česku běžně prodávají, tahle funkce nemusí přinášet očekávaný přínos. Místo zrychlení může přidat systémovou režii, zpomalit návrat do některých aplikací a zbytečně zatěžovat úložiště. A přitom stačí jeden přepínač v nastavení, žádný reset ani servis.
Co přesně RAM Plus dělá a proč může škodit
RAM Plus funguje tak, že část interního úložiště (flash paměti) vyhradí jako rozšíření operační paměti. Když systém potřebuje více prostoru pro aplikace na pozadí, může data odkládat právě sem. Problém je v tom, že flashové úložiště je výrazně pomalejší než skutečná RAM. Čtení a zápis do tohoto virtuálního prostoru proto mohou trvat déle a znamenat další práci pro úložiště i systém.
Nezávislý test Android Authority na Galaxy S25 Ultra ukázal klíčový paradox: vyšší nastavení RAM Plus sice může udržet více aplikací „živých“ na pozadí, ale při některých scénářích může zhoršit odezvu systému. Telefon může být při přepínání mezi aplikacemi méně svižný a některé aplikace se mohou načítat pomaleji. Samsung Research tento kompromis popisuje ve své studii SWAM, kde se zabývá odkládáním dat z paměti a jeho vlivem na retenci aplikací i dobu jejich opětovného načtení.
Jinými slovy: RAM Plus může pomoci hlavně telefonům s omezenou fyzickou pamětí, třeba starším modelům se 4 nebo 6 GB RAM. Na dnešních Galaxy S26 Ultra s 12 či 16 GB RAM nebo Galaxy Z Fold7 ve stejných konfiguracích je její přínos výrazně menší a v některých situacích může být výhodnější ji vypnout.
Jak RAM Plus vypnout krok za krokem
Samsung od verze One UI 5 oficiálně umožňuje RAM Plus úplně vypnout. Nejde o žádný hack ani zásah přes vývojářské nástroje, ale o standardní přepínač v nastavení.
Cesta v menu vypadá takto:
- Nastavení
- Péče o baterii a zařízení (v některých verzích může být položka pojmenovaná jako „Péče o zařízení“)
- Paměť
- RAM Plus
- Zvolte Vypnuto (Off) nebo nižší hodnotu
- Potvrďte Restartovat nyní
Důležitá poznámka: přesné názvy položek se mohou lišit podle modelu, operátora a verze One UI. V češtině hledejte varianty jako „Péče o zařízení“ nebo „Údržba zařízení“. Po velkých aktualizacích Samsung občas položky přesouvá, takže pokud cestu nenajdete přesně takto, zkuste vyhledat „RAM Plus“ přímo ve vyhledávacím poli nastavení.
Změna je plně reverzibilní. Kdykoliv se můžete vrátit stejnou cestou a RAM Plus znovu zapnout nebo nastavit na jinou hodnotu.
Co dalšího může žrát výkon a baterii bez vašeho vědomí
RAM Plus není jediná výchozí volba One UI, která může ovlivnit spotřebu nebo chování telefonu. Samsung sám ve své podpoře uvádí několik dalších faktorů:
- Obnovovací frekvence displeje (Motion smoothness): Adaptivní režim přepíná displej až na 120 Hz, což vypadá plynule, ale může zvyšovat spotřebu. Přepnutí na Standard (60 Hz) může výdrž prodloužit. U Galaxy S25 Plus v testu Tom’s Guide znamenal tento jediný přepínač téměř dvě hodiny rozdílu ve výdrži (z 16:55 na 18:46).
- Aplikace na pozadí: Sekce Péče o baterii a zařízení umožňuje nastavit uspávání aplikací (Sleeping apps, Deep sleeping apps). Aplikace, které necháte v kategorii „Nikdy neuspávat“, mohou na pozadí spotřebovávat více energie.
- Profil výkonu: Samsung nabízí různé výkonové profily, které mohou upravovat výkon procesoru s ohledem na spotřebu a teplotu. Pro běžné používání, tedy sociální sítě, prohlížení webu a zprávy, nemusí být rozdíl mezi režimy výrazně postřehnutelný.
- Stav po aktualizaci: Po velkém updatu One UI telefon na pozadí přeoptimalizovává aplikace, přeindexovává data a dokončuje některé systémové úlohy. Prvních 24 až 48 hodin po aktualizaci proto může být telefon pomalejší a mít vyšší spotřebu než obvykle. To nemusí být závada, ale dočasný stav.
Samsung RAM Plus se ve výchozím stavu zapíná
Nabízí se otázka: pokud RAM Plus na výkonnějších telefonech nemusí přinášet velký užitek, proč ji Samsung spíše nechává zapnutou? Odpověď je pragmatická. Samsung prodává desítky modelů Galaxy, od základních řad A po prémiové S a Z. Výchozí nastavení musí fungovat pro co nejširší spektrum uživatelů a scénářů. Na telefonu se 4 GB RAM může RAM Plus pomoci udržet více aplikací otevřených současně. Android navíc pracuje s principem, že volná paměť nemusí být sama o sobě cílem a systém se snaží dostupnou RAM efektivně využívat například pro aplikace a mezipaměť.
Fakt, že Samsung v One UI 5 přidal možnost RAM Plus úplně vypnout, ale zároveň ukazuje, že výrobce počítá s tím, že funkce nemusí vyhovovat každému. Není to chyba v návrhu systému. Je to kompromis, který na vašem konkrétním telefonu nemusí dávat smysl.
Po každé aktualizaci zas a znovu
Jedno vypnutí RAM Plus nemusí být za všech okolností definitivní. Samsung mezi verzemi One UI přesouvá položky v menu, mění jejich názvy a po velkých aktualizacích se některá nastavení mohou vrátit na výchozí hodnoty. Platí to i pro další zmíněné volby, jako je obnovovací frekvence, uspávání aplikací nebo výkonový profil. Praktická rada: po každém větším updatu si projděte nastavení baterie a paměti a ověřte, že vše zůstalo tak, jak jste chtěli.
Jeden přepínač v nastavení neudělá z Galaxy jiný telefon. Ale může odstranit zbytečnou zátěž, kterou si Samsung přidává sám, a to bez jediné ztracené fotky, aplikace nebo zprávy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman