Běžná chemie z drogerie není k vybělení prádla potřeba. Šetrnější řešení nabízí dvojnásobnou sílu za pouhý zlomek ceny

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Běžná chemie z drogerie není k vybělení prádla potřeba. Šetrnější řešení nabízí dvojnásobnou sílu za pouhý zlomek cenyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Někdy je třeba bílé prádlo znovu vybělit, protože může být hodně špinavé. Lze to ale i bez použití běžných bělidel, můžete to udělat ekologicky a šetrně.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Popel v odpadkové nádobě zkušené zahrádkáře vždy pobaví. Na zahradě totiž dokáže nahradit celou řadu kupovaných prostředků
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