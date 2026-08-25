Těchto 5 věcí způsobuje odtok peněz z domácnosti. Zaměřte se na dřez a sporák

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Těchto 5 věcí způsobuje odtok peněz z domácnosti. Zaměřte se na dřez a sporákPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nedaří se vám poslední dobou udržet korunu a vaše výdaje rostou překotnou rychlostí? Zkuste se zaměřit nejen na hledání přivýdělku, ale hlavně na chování v domácnosti vzhledem k zásadám feng-šuej.
Kuchyňský dřez je jedním z míst v domácnosti, na které byste se měli zaměřit, pokud nechcete, aby vám z domácnosti peníze utíkaly oknem.
Zdroj: Magnific.com
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