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Skvělá zpráva pro Husákovy děti. Největší pochoutka socialismu je zpět. Bohužel stojí desetinásobek

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Dennívýzva
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Na tuhle dobrotu si nejspíš pamatujete. Pálil po ní jazyk, ale té rozkoši se nedalo odolat. Celý pytlík padl za pár minut a spolužáci záviděli. Nebo jste se rozdělili a pak měli všichni barevný jazyk.
Skvělá zpráva pro Husákovy děti. Největší pochoutka socialismu je zpět. Bohužel stojí desetinásobek

Skvělá zpráva pro Husákovy děti. Největší pochoutka socialismu je zpět. Bohužel stojí desetinásobek

Zdroj: Luis Echeverri Urrea / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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