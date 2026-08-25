Skvělá zpráva pro Husákovy děti. Největší pochoutka socialismu je zpět. Bohužel stojí desetinásobek

Stálo to pár korun. Do obchodu na tohle pochutnání chodil snad každý. Kapesné od babičky většinou padlo na žvýkačky, bonbony, nebo tento modrý sáček, který nakonec jen málokdo používal k tomu, k čemu byl skutečně určen.
Možná jedině maminky, které ten sladký cukr vysypaly do džbánu s vodou.
Narodil se roku 1970 a Čechy si doslova podmanil
Jeho příběh začal v roce 1970 v Brněnských chemických závodech Lachema v Kaznějově a výroba se odehrávala v továrně v malé vsi Pitín na Uherskohradišťsku. Vzpomínáte si na Vitacit?
Malinová byla nejvzácnější, citronová běžná
Možná si pamatujete na malinovou příchuť, která byla nejžádanější, ne vždycky ji ale obchody měly. Dále jsme mohli koupit jahodovou, citronovou a pomerančovou. Pomerančová byla oblíbená do pečení nebo byla sváteční a používala se hlavně na Vánoce.
Kolik Vitacit stál?
Pytlíček stál tehdy 1,50 Kčs. Dnes ho pořídíte v cenách kolem 15 Kč za sáček. Chutná stále velmi podobně. Možná to je chuťově to jediné, co je stále podobné v různých supermarketových retro týdnech.
Vitacit koupíte v běžném sortimentu téměř každého obchodu a najdete ho velmi často i ve večerkách. Pokud si na něj chcete zavzpomínat a zažít pořádné retro, zkuste si ho koupit.
Odřete si jazyk i dnes? Nebo naplníte džbán vodou?
Co obsahuje?
Podívali jsme se na složení dnešního Vitacitu: cukr, reguátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina askorbová, barvivo: červěň purpurová světlá, C - 121, aroma. U ostatních příchutí jsou změněna jen barviva a aromata.
Na sáčcích všech příchutí je také upozornění, že obsažená barviva mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Výživové údaje na 100 g : Energie : 1670 kJ / 399 kcal, tuky 0,1 g z toho nasycené 0 g, sacharidy 98 g z toho cukry 97 g, bílkoviny 0,3 g, sůl 0,1 g, vitamín C 190 mg.
Byl dříve jiný? Ano, měl jednodušší složení
Retro sáček s obsahem jsem nikde nenašla. Ale... Podnik, který Vitacit vyráběl, se zabýval výrobou kyseliny citronové. Právě citronová příchuť byla první.
Výroba vitacitu byla prosté smíchání 93 procent cukru, zhruba 3 procent kyseliny citronové, barviva, vitaminu C a aroma,
prozradil v článku Plzeňského deníku Petr Pešek, ředitel firmy, která dřívější podnik převzala. Bylo tedy původní složení jednodušší? Možná ano.
Vitacit proslavil také koláč
Když už jsme u Vitacitu, tak jeho popularitě prospěl i slavný český koláč s prostým názvem "vitacitový koláč". Určitě ho znáte. Piškotový korpus pokrytý sladkým tvarohem a přelitý pudinkovým práškem svařeným s pořádně poctivým a silným vitacitovým nápojem. Sladké, svěží, prostě "žravé". A znovu platilo, že malinová příchuť patřila k těm velmi oblíbeným. Ostatně dnes nemusíte pro tento koláč shánět Vitacit, ale do tekutiny s rozmíchaným pudingovým práškem můžete přidat obyčejný ovocný sirup jakékoliv příchutě. Některé recepty používaly také kompotované ovoce, které se dalo navršit na tvarohovou vrstvu. Ovocná poleva se potom vyráběla pouze z kompotové šťávy a pudinkového prášku. Naladili jsme vás?
Zdroje článku: toprecepty.cz, plzenskydenik, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková