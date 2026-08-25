Dědečkovo hnojivo z popela: cibule vyroste o 40 % větší, když ji v srpnu zalijete jedním kbelíkem. Recept má dva kroky

Cibule patří do čeledi Alliaceae, takže je blízce příbuzná česneku, pórku a pažitce. Jejich růstový cyklus probíhá ve dvou fázích: vegetativní a cibulové, abychom tak řekli.
Zpočátku se tedy soustředí na růst listů, který přímo souvisí s počtem prstenců, které bude mít zralá cibule, jak píše web Pela.Earth. S prodlužujícím se denním světlem pak dochází ke zvětšování cibulí – jde o velmi zajímavý proces, který je řízen jak odrůdou, tak právě délkou dne. Využití síly dřevěného popela při pěstování cibule
Dřevěný popel není jen bezcenným odpadem. Naopak, jde o opravdu skvělý zdroj draslíku a fosforu, dvou základních živin, které výrazně podporují růst i zdraví vaší cibule. Bojují jak proti žloutnutí listů, tak i proti hnilobě podzemních částí, jak potvrzuje i web
Mp-engineering. Zdroj fotografie: Pixabay Cibule patří na zahradě mezi velmi oblíbené plodiny. Pokud jí chcete dodat tu správnou velikost, postarejte se o správné hnojení.
Draslík reguluje metabolismus rostlin a zlepšuje zadržování vody, fotosyntézu a příjem živin. Fosfor zase přispívá k rozvoji kořenů a zvětšuje velikost cibule, což je zásadní pro dosažení cibule velikosti pěsti, jak tato technika slibuje.
Suchá a mokrá metoda
Milovníci cibule mohou dřevěný popel aplikovat dvěma základními způsoby: nasucho nebo za mokra. Použití za sucha je jednoduché –
stačí popel posypat kolem rostlin a záhon dobře zalít. Tato metoda se ovšem hodí jen v chvíli, kdy je cibule ještě mladá a s tvorbou svých nejceněnějších částí prakticky ještě ani nezačala. Naopak pozdní srpnové dny si žádají poněkud radikálnější a přímočařejší přístup. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby se vaši cibuli letos dařilo opravdu skvěle, musíte jí právě teď dát tu správnou vzpruhu.
Proto vhoďte 200 g dřevěného popela do kbelíku s horkou vodou. Po 48 hodinách louhování můžete touto směsí bohatou na živiny zalít záhony (další ředění už není třeba, množství uzpůsobte velikosti svého záhonku). Obvykle to jednou stačí –
živin tak vaše zelenina dostane dost a dost, a to jako bonus ještě v té správné formě. Proti obávaným plísním, které se v tomto období tak často vyskytují, pak tuhle oblíbenou zeleninu ochrání třeba postřik z mléka a mýdla, o kterém už Chalupáři-Zahrádkáři podrobněji psali dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři