Slovinská biatlonistka Lampičová čeká dítě a končí se závoděním. Pro české reprezentantky odpadá nebezpečná soupeřka

Třicetiletá Slovinka, která si z běžeckého lyžování přinesla sprintový malý křišťálový glóbus a tři medaile z mistrovství světa, patřila v biatlonu k nejrychlejším ženám na trati. Její průměrná ztráta na lyžích činila v sezoně 2025/26 pouhých 1,3 sekundy na kilometr za nejrychlejší závodnicí, číslo, které většina českých reprezentantek nedosahovala. Teď místo startovního čísla bere do ruky ultrazvukové snímky. A české biatlonistky si mohou oddechnout, byť jen částečně.
Z běžeckého sprintu na střelnici za dva a půl roku
Lampičová zveřejnila přestup do biatlonu 13. května 2022. Za sebou nechala čtyři výhry a sedmnáct pódiových umístění ve Světovém poháru v běhu na lyžích. V biatlonu debutovala na mistrovství světa v Oberhofu v únoru 2023 a první pódium ve Světovém poháru přišlo 20. prosince 2024, třetí místo ve sprintu v Annecy-Le Grand Bornand, navzdory dvěma střeleckým chybám. O necelé tři měsíce později, 15. března 2025, dojela třetí v hromadném závodě v Pokljuce s osobním maximem 19 zásahů z 20 ran.
Dva a půl roku od přestupu stála dvakrát na stupních. Ne proto, že by střílela bezchybně. Protože běžela tak rychle, že si mohla dovolit chybovat.
Komu přesně její absence pomůže
Čísla z disciplínových žebříčků sezony 2024/25 ukazují, kde se Lampičová potkávala s českými závodnicemi:
Disciplína Lampičová Voborníková Davidová Jislová Sprint 13. 22. 16. — Pursuit 25. 26. 29. 35. Hromadný závod — 27. 34. 30.
V pursuitu dělilo Lampičovou od
Voborníkové jediné místo. Ve sprintu seděla mezi Davidovou a Voborníkovou. V hromadném závodě, kde startuje jen třicet žen, každá pozice navíc znamená buď účast, nebo sledování z hotelu.
Největší profit z její absence tak mají právě Voborníková a Davidová v boji o bodované příčky a Jislová v kvalifikaci do hromadných závodů. Nejde o medailový posun. Jde o místa, body a startovní pole, tedy o měnu, která rozhoduje o tom, zda česká závodnice pojede elitní závod, nebo bude čekat na IBU Cup.
Končí, nebo jen přerušuje?
Dostupné zdroje jsou opatrnější než slovo „končí“. Podle sekundární citace
tiskové zprávy slovinského svazu chce Lampičová po porodu postupně obnovit trénink a vrátit se k závodům. Definitivní konec kariéry se v otevřených zdrojích nepodařilo doložit. Lampičová prý zůstává i v těhotenství sportovně aktivní, objem a intenzitu tréninku upravuje podle doporučení lékařů.
Její partner Boštjan Klavžar navíc působí jako asistent trenéra slovinského biatlonového týmu. Biatlon zůstane v rodině, ať už se Lampičová vrátí v sezoně 2027/28, nebo ne.
Světová špička se neztenčila
I bez Lampičové zůstává konkurence pro české ženy tvrdá. Lou Jeanmonnotová, Suvi Minkkinenová, Anna Magnussonová, sestry Öbergovy, Lisa Vittozziová, to jsou jména, která v celkovém pořadí stojí vysoko nad českou jedničkou. V sezoně 2025/26 byla Voborníková celkově dvanáctá, Charvátová třicátá, Davidová čtyřicátá druhá. Lampičová šedesátá šestá. Nezmizela favoritka, která stála mezi Češkami a medailí. Zmizela závodnice, která uměla v jednotlivém závodě vyletět do první desítky a sebrat body těm, kdo je potřebují nejvíc.
Pro českou reprezentaci je to úleva v boji o top třicítku, ne vstupenka na stupně vítězů. Ale v biatlonu, kde o účasti v hromadném závodě rozhoduje jedno místo v žebříčku, může i taková úleva změnit celou sezonu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Jan Šusta