Červenkova partnerka Pecháčková zveřejnila plavkové fotky. Slezáček v žertu prohlásil, že čeká na jejich rozchod

Popisek „Léto, chatička“ a série fotek od bazénu, víc Pecháčková na svém instagramovém účtu @michaela.pechackovaa nepotřebovala, aby rozvířila komentáře. Mezi nimi vyčníval jeden. Herec Bořek Slezáček podle TN.cz napsal: „Až se rozejdeš s tím brankářem, doufám, že jsem na čekací listině.“ Vtipná narážka na partnera Pecháčkové, hokejového útočníka Romana Červenku, okamžitě dostala bulvární šťávu. Jenže kdo si dá práci s kontextem, zjistí, že příběh je jiný, než jak na první pohled vypadá.
Brankář, nebo útočník? Komentář, který nesedí
Už samotný text komentáře obsahuje zajímavý rozpor. Slezáček mluví o „brankáři“, jenže Roman Červenka je podle oficiálního profilu HC Dynamo Pardubice i databáze Českého hokeje útočník, a to útočník s čísly, která mluví sama: v extralize 2025/26 nasbíral ve 43 zápasech 60 bodů, v play-off přidal dalších 25. Reprezentační kapitán, držitel ocenění za celoživotní přínos hokeji. Brankář rozhodně ne.
Kolegové z jeviště, ne z kabiny
Mediální zkratka by mohla svádět k představě, že Slezáček je někdo z hokejového prostředí. Není. Bořek Slezáček je herec, producent, hudebník a moderátor. S Pecháčkovou se potkává na jevišti Divadla Broadway, společně hrají v muzikálech Lotrando a Zubejda i Kleopatra. Jde o kolegu, který svou kolegyni dobírá pod letní fotkou. Formátem je to stejný typ veřejného pošťouchnutí, jaký české sociální sítě znají třeba z vtipné gratulace Lukáše Vorlického Michalu Sadílkovi po zásnubách. Osobní událost jako záminka k fórku, žádný skrytý konflikt.
Přímé přátelství mezi Slezáčkem a Červenkou se nám ve veřejných zdrojích potvrdit nepodařilo. Vazba vede výhradně přes Pecháčkovou a divadelní svět.
Vztah, který zatím nemá trhliny
Kdo hledá signály krize, narazí na zeď faktů:
- 17. dubna 2026 – Pecháčková pro Super.cz poprvé potvrdila, že s Romanem Červenkou tvoří pár.
- 5. května 2026 – první společné vystoupení na galavečeru Hokejista sezony.
- 20. května 2026 – Pecháčková fandila Červenkovi přímo na mistrovství světa ve Švýcarsku, v dresu a s viditelným nadšením.
- 1. června 2026 – společná dovolená ve Švýcarsku, sdílená na Instagramu.
- Léto 2026 – v rozhovoru pro Primu Pecháčková zmínila už proběhlé Chorvatsko a snahu najít čas na další společnou dovolenou.
Časová osa je konzistentní. Žádné mazání fotek, žádné kryptické stories, žádné vyhýbavé odpovědi v rozhovorech. Veřejnou reakci Červenky ani Pecháčkové na Slezáčkův komentář se nám nepodařilo dohledat, což samo o sobě naznačuje, že ho zřejmě vzali tak, jak byl míněn. Jako vtip.
Kdo je Michaela Pecháčková
Pro ty, kdo ji znají jen jako „Červenkovu přítelkyni“: Pecháčková si veřejné jméno vybudovala sama. Průlomovou rolí byla Sidonie Anna Novotná v seriálu ZOO na Primě, kde hrála od roku 2021 a pokračovala i v navazujících Nových začátcích. Vedle televizní práce je aktivní na muzikálové scéně a její instagramový profil sledují desítky tisíc lidí. Vztah s Červenkou ji posunul do sportovně-bulvárního reflektoru, ale herecká kariéra stojí nezávisle.
Slezáčkův komentář pod letní fotkou je přesně tím, čím se jeví: kolegiálním vtipem z divadelní šatny, který dostal druhý život v bulvárním titulku. Červenka s Pecháčkovou mezitím podle všeho dál plánují, kam spolu vyrazí na další dovolenou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta