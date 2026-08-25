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Červenkova partnerka Pecháčková zveřejnila plavkové fotky. Slezáček v žertu prohlásil, že čeká na jejich rozchod

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Herečka Michaela Pecháčková sdílela na Instagramu letní snímky v plavkách. Pod příspěvkem se objevil komentář herce Bořka Slezáčka, který pobavil i zmátl.
Červenkova partnerka Pecháčková zveřejnila plavkové fotky. Slezáček v žertu prohlásil, že čeká na jejich rozchod

Červenkova partnerka Pecháčková zveřejnila plavkové fotky. Slezáček v žertu prohlásil, že čeká na jejich rozchod

Zdroj: Český hokej
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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