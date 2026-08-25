Jedno oko mimo provoz, pózy jak po třech vínech a fanoušci řvou smíchy! Sandra Nováková ukázala nepovedené fotky

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Tak tohle chce pořádnou dávku sebeironie!
Sandra Nováková (44) se rozhodla zbořit iluzi, že známé krásky mají v telefonu pouze dokonalé snímky. Herečka zveřejnila své nepovedené fotografie, na kterých se rozhodně nesnaží vypadat jako bohyně z Instagramu. Sama si utahuje z příšerných výrazů, krátkých nohou i nevydařených póz. Fanoušci její upřímnost naprosto milují a tentokrát doslova řvou smíchy. Příšerný výraz a krátký nohy
Herečka se rozhodla svým sledujícím poděkovat za přání k svátku poněkud netradičním způsobem. Místo další série dokonale vybraných fotografií sáhla do archivu pro kousky, které by za normálních okolností zřejmě sítem sociálních sítí neprošly.
„A na oplátku chci udělat radost já vám těmahle mýma fotkama. Abyste věděli, že fakt nejsem dokonalá, i když sem většinou dávám svoje nejlepší fotky,“ napsala pobaveně herečka.
A rozhodně se nešetřila. „Na většině fotek totiž vypadám spíš takhle... příšernej výraz, krátký nohy, neohrabaná póza,“ vyjmenovala své domnělé fotografické prohřešky. V galerii tak nechybí přimhouřené oči, momentka ze sprchy ani snímky zachycené přesně v té vteřině, kdy měl fotograf raději počkat. Fanoušci řvou smíchy
Sebeironie slavila úspěch. Pod příspěvkem se rychle začaly hromadit pobavené reakce a ukázalo se, že podobné fotografie má v telefonu snad každý. „Miluju tyhle fotky! Mám jich plný telefon,“ přiznala jedna ze sledujících. Další vzkázala: „Ta první fotka! Na tu se podívám vždycky, když si budu potřebovat zlepšit náladu.“.
Jiný fanoušek první snímek rovnou označil za „exkluzivní“. Zatímco další komentující herečku chválili za to, že ukázala i svou méně dokonalou stránku.
Sama Sandra přitom slíbila, že ještě neodhalila všechna fotografická tajemství. „Klíč k dobrý fotce vám prozradím příště,“ zakončila s mrkajícím smajlíkem. A vzhledem k tomu, co tentokrát vytáhla z telefonu, se máme nejspíš na co těšit. Zdroj: Aplausin.cz, Instagram.com