Štěpán Kozub výjimečně sdílel společné fotky s nádhernou partnerkou: Fanouškům připomíná českou zpěvačku

Štěpán Kozub sdílel nové fotografie s partnerkou Barbarou Kanyzovou. Po dřívějších spekulacích o rozchodu působí jejich společné vystoupení jako klidná odpověď.
Kozub si osobní život hlídá důsledně. I proto má podle nás na In-Lifestyle podobný příspěvek větší dopad než u lidí, kteří sdílejí každý druhý den nový záběr z domova. Černobílé snímky nejsou jen nahodilá momentka odněkud z telefonu. Je to vědomě vybraný okamžik, který už není potřeba dlouze komentovat.
Kozub po rozvodu otevřel další kapitolu výrazně opatrněji
O vztahu Štěpána Kozuba a zpěvačky Barbary Kanyzové se psalo už dříve, výrazněji se ale jejich jména spojila ve chvíli, kdy Kanyzová zveřejnila společné fotografie a osobnější vyznání. Pro veřejnost to tehdy byl posun i kvůli tomu, že Kozub po konci manželství s Barborou Drulákovou soukromé věci příliš ven nepouští. Z předchozího vztahu má dceru Anežku, o které mluví s láskou a něhou.
Nyní přišla další, celkem zřetelná stopa, že jeho vztah s Kanyzovou není jen krátká epizoda. Kozub sdílel na instagramu profesionálně nafocené snímky a připojil k nim poznámku o náhodném setkání s kamarádem fotografem na festivalu. Pod příspěvkem se rychle objevily komentáře fanoušků. Došlo i na drobnou komickou situaci: jeden ze sledujících si Barbaru spletl s Lucií Bílou a Kozub na to reagoval typicky po svém, tedy humorem.
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Barbara Kanyzová není jen partnerka známého herce
Samotné fotografie jsou jedna věc. Zajímavější je ale postava Barbary Kanyzové. Do veřejného prostoru nevstoupila jako úplně neznámá žena po boku populárního herce. Jde o ostravskou muzikantku, která nějaký čas žila také v Berlíně, vystupovala jako pouliční hudebnice a její hlas zazněl i v projektech navázaných na Kozubovu hudební a divadelní práci. Tento detail není úplně vedlejší. Celý příběh pak nevypadá jako vztah vzniklý na základě slávy, je to typické setkání dvou lidí ze stejného prostředí.
U Kozuba a Kanyzové je znát společné zázemí. Ostrava, Divadlo Mír, hudba, podobný okruh lidí. Navenek to možná není nic, co by přitahovalo pozornost, ale podobné vazby mívají větší váhu než zběsilé předvádění se někde na červeném koberci. Tady je ten základ obyčejnější, o to ale může být pevnější.
Proč nové fotky vzbudily takovou pozornost
V posledních měsících se objevovaly spekulace, že pár už spolu není, mimo jiné proto, že ze sociálních sítí zmizely některé společné záběry. Nikdo to ale nepotvrdil. Nové fotografie tak působí jako tiché zavření dveří před cizími domněnkami. Kozubův styl je v tomto prostý: když už něco ze soukromí zveřejní, bývá to krátké a bez dlouhého vysvětlování.
Smazaná fotka sama o sobě ještě neznamená krizi. Stejně tak jedna nová série snímků neprozrazuje všechno o vztahu dvou lidí. V tomto případě ale dostupné informace ukazují minimálně tolik, že Barbara Kanyzová v Kozubově životě dál viditelně je. A podle širokých úsměvů na tvářích obou aktérů na snímcích je jim spolu pořád dobře.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Štěpán Kozub výjimečně sdílel společné fotky s partnerkou: Fanouškům připomíná českou zpěvačku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.