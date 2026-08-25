Instalatéra už nepotřebujete: Co během minuty udělat s pračkou, aby vydržela celá desetiletí - na značce a modelu nezáleží

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Instalatéra už nepotřebujete: Co během minuty udělat s pračkou, aby vydržela celá desetiletí - na značce a modelu nezáležíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Dnešní pračky mají mnoho automatických funkcí a v podstatě nevyžadují žádnou větší péči. Je však dobré znát pár pravidel, které prodlouží vaší pračce život a zvýší i účinnost praní.
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Zdroj: Fotografie: iStock
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