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Muže z Karlovarska, který podle policie napadl svou ženu, poslal soud do vazby

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Muže z Otovic na Karlovarsku, který v sobotu podle policie brutálně napadl svou ženu, poslal soud do vazby. Hrozí mu vězení až na osmnáct let.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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