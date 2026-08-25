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Dostanou fanoušci Liberce na derby celou tribunu? Až po Rangers, zní z Jablonce

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Ten nejdůležitější zápas podzimu pro fanoušky Jablonce a Liberce se rychle blíží. Už v neděli 6. září od 15 hodin se hraje v pořadí už 68. Podještědské derby. A především mezi libereckými fanoušky už se šíří nervozita, na derby do Jablonce ještě nejdou koupit lístky a není tak jasné, zda Slovan dostane celou tribunu za bránou, o kterou už také oficiálně požádal.
Dostanou fanoušci Liberce na derby celou tribunu? Až po Rangers, zní z Jablonce

Dostanou fanoušci Liberce na derby celou tribunu? Až po Rangers, zní z Jablonce

Zdroj: Slovan liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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