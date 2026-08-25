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Karel Poborský popsal zlomový okamžik před deseti lety. Ze dne na den se mu změnil život a hrozily vážné následky

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Léto 2016 málem Karla Poborského stálo život. Zánět mozkových blan ho poslal na týdny do nemocnice a ochrnutí poloviny obličeje mu nedovolilo ani jíst.
Karel Poborský popsal zlomový okamžik před deseti lety. Ze dne na den se mu změnil život a hrozily vážné následky

Karel Poborský popsal zlomový okamžik před deseti lety. Ze dne na den se mu změnil život a hrozily vážné následky

Zdroj: Manchester United
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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