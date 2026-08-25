Ponorka se potopila v roce 1917. Její munice o více než století později stále vypouští TNT do Severního moře

U západního pobřeží Dánska narazila německá ponorka UC-30 na britskou minu a šla ke dnu. Zahynulo všech 27 mužů na palubě. Vrak zmizel z povrchu světa a téměř celé století ležel na dně Severního moře, než ho v roce 2016 znovu nalezl dánský potápěč Gert Normann Andersen.
Pro historiky by tím příběh mohl končit. Pro chemiky a mořské biology ale teprve začíná. Ocelový trup ponorky i obaly její munice totiž více než sto let korodují ve slané vodě a výbušniny, které měly zabíjet v roce 1917, se postupně dostávají ven. Nový výzkum ukazuje, že jejich stopy už nejsou pouze uvnitř rezavého vraku.
TNT a produkty jeho rozkladu vědci našli ve vodě, sedimentech i v organismech žijících v bezprostředním okolí UC-30. U mušlí vystavených přímo na vraku navíc zaznamenali měřitelné známky biologického stresu. První světová válka tak v Severním moři neskončila úplně v roce 1918. Její chemické dědictví tam působí dodnes.
Vrak nebyl jen ponorkou. Byl také plovoucím skladem výbušnin
UC-30 patřila k německým ponorkám navrženým pro kladení min. Na rozdíl od ponorek známých hlavně z torpédových útoků měla významnou část své výzbroje tvořenou právě námořními minami. Když se v dubnu 1917 potopila, vzala s sebou na dno nejen posádku, ale také většinu munice, která tam zůstala dodnes.
Desítky let to nemuselo znamenat zásadní problém, protože ocelové pláště min a torpéd oddělovaly výbušniny od okolního prostředí. Jenže mořská voda pracuje pomalu a vytrvale. Sůl podporuje korozi, ocel se postupně zeslabuje, praskliny se zvětšují a po více než století začínají být některé části munice otevřené přímo moři.
Při průzkumu UC-30 dánští námořní potápěči pořizovali video a fotografie a sbírali vzorky vody, sedimentu i organismů v různých částech vraku. Civilní potápění je na lokalitě omezené, takže vědci byli odkázáni právě na spolupráci s námořnictvem. Na snímcích bylo možné posoudit také stav minových šachet a zjistit, kde už je výbušný materiál vystaven okolní vodě. Chemická analýza následně potvrdila to, čeho se výzkumníci obávali: munice skutečně prosakuje.
TNT není nebezpečné jen proto, že může explodovat
Trinitrotoluen známe hlavně pod zkratkou TNT a v kolektivní představě je především výbušninou. Z ekologického pohledu je ale stejně důležité něco jiného: TNT je také toxická chemická látka. Když uniká do mořského prostředí, nemusí explodovat, aby představovala problém. Může se rozpouštět ve vodě, přecházet do sedimentu a vstupovat do živých organismů. Při rozkladu navíc vznikají další sloučeniny, například 2-ADNT a 4-ADNT, které lze rovněž v prostředí měřit.
Právě tyto látky výzkumníci hledali u tří historických vraků v Severním moři: německé ponorky UC-30, belgického vraku KW58 Hendricus a německého lehkého křižníku SMS Mainz. Nešlo přitom jen o několik náhodně odebraných vzorků. Tým na vraky umístil klece s živými slávkami jedlými – Mytilus edulis, které pak několik týdnů žily přímo v prostředí jednotlivých vraků.
Na UC-30 byly klece upevněny v blízkosti minových šachet, přímo nad místy s odkrytým výbušným materiálem, a expozice trvala nejméně jedenáct týdnů. Slávky se tím změnily v praktické biologické senzory, které mohly ukázat nejen přítomnost kontaminace, ale také její skutečný dopad na živý organismus.
Mušle moře filtrují. A spolu s vodou nasávají i jeho chemickou minulost
Slávky jsou pro podobné experimenty velmi užitečné. Žijí přisedle, takže vědec přesně ví, kde byly vystavené, a zároveň neustále filtrují okolní vodu, z níž zachycují částice i rozpuštěné látky. Pokud se v prostředí nachází kontaminant, může se jeho stopa objevit v jejich tkáních. A právě to se stalo u UC-30.
Ze 59 analyzovaných slávek vystavených na ponorce byly TNT nebo jeho metabolity nalezeny ve všech kromě tří. Průměrně obsahovaly přibližně 1,4 nanogramu TNT na gram suché tkáně, ale podstatně vyšší množství jeho dvou hlavních transformačních produktů: kolem 15 nanogramů na gram u 4-ADNT i 2-ADNT.
Čísla jsou velmi malá, ale to není důvod je ignorovat. Jedním z hlavních přínosů nové studie je právě to, že se nezabývala extrémními laboratorními dávkami, nýbrž tím, co se s organismy děje při dlouhodobém kontaktu s koncentracemi, které skutečně existují u vraků. A slávky nereagovaly pouze tím, že v sobě nesly stopu TNT. Měnila se také jejich biologie.
Zvířata neumírala. Přesto bylo vidět, že prostředí není normální
Po vytažení klecí vědci nejprve zkontrolovali, kolik slávek přežilo. Prakticky všechny a mezi jednotlivými vraky nebyl významný rozdíl v úmrtnosti. Kdybychom tedy sledovali jen mrtvé živočichy, mohli bychom snadno dojít k závěru, že se nic vážného neděje.
Biologický stres ale často začíná mnohem dříve, než organismus zemře. Tým proto měřil aktivitu enzymů zapojených do detoxikace a antioxidační obrany, změny buněčného metabolismu i látky hromadící se v lysozomech buněk trávicí žlázy. Právě zde se začaly objevovat rozdíly.
U slávek z vraků s přítomností munice a TNT byly některé detoxikační procesy výrazně změněné a v buňkách se více hromadily produkty související se stresem a poškozením metabolismu. Autoři studie hodnotí kombinaci těchto biomarkerů jako důkaz negativního biologického působení prostředí kolem muničních vraků. Nový výzkum tedy neříká, že u ponorky plavou mrtvé ryby. Říká něco jemnějšího, ale neméně důležitého: koncentrace jsou nízké, organismy, které tam skutečně žijí, na ně však reagují. Právě chronické nízké expozice jsou pro staré vraky mnohem realističtější scénář než jednorázová vysoká dávka.
UC-30 je zajímavá ještě z jednoho důvodu: její okolí se TNT přizpůsobuje
Příběh ponorky dostal letos ještě jednu překvapivou kapitolu. V červenci vyšla v Communications Earth & Environment samostatná studie zaměřená na mikroorganismy v sedimentech přímo u UC-30. Vědci porovnávali mikrobiální společenstva v okolí minových šachet s méně kontaminovaným okolním sedimentem a ukázalo se, že tam, kde je dlouhodobě přítomné TNT, se mění i samotné složení mikrobiálního světa.
Některé skupiny bakterií byly početnější a objevilo se více genů spojených se stresem a enzymy schopnými chemicky transformovat TNT. V laboratorních pokusech pak obohacené mikrobiální společenstvo skutečně dokázalo množství TNT snižovat. Válka tak vytvořila toxické prostředí a o století později v něm žijí mikroorganismy, jejichž metabolismus se s touto zátěží alespoň částečně naučil vyrovnávat.
To však rozhodně neznamená, že „bakterie problém vyřeší“. Přirozená mikrobiální degradace může část kontaminace rozkládat, ale studie neukazuje, že by tempo tohoto procesu stačilo vyrovnat množství výbušnin postupně unikajících z vraku. Výsledek spíš ukazuje, že ekosystém už na stoletou chemickou zátěž reaguje i na nejnižší biologické úrovni.
Jedna ponorka by byla problém. Jenže na dně jich jsou tisíce
Tady se příběh UC-30 mění z lokální kuriozity v evropský problém. V dánských vodách je podle zprávy připravené v roce 2024 pro tamní Agenturu pro ochranu životního prostředí evidováno přibližně 10 127 historických vraků, přičemž asi 15 procent z nich pochází z období kolem obou světových válek.
Ne každý z nich samozřejmě obsahuje tuny výbušnin, ne každý prosakuje a ne každý představuje bezprostřední ekologickou hrozbu. Mnoho válečných plavidel ale vezlo munici, palivo, oleje nebo jiné nebezpečné látky. Podobný problém se navíc netýká pouze Dánska. První a druhá světová válka zanechaly po evropských mořích obrovské množství vraků, minových polí i později cíleně potopené munice. Jen za první světové války leží podle odhadů na dně světových moří tisíce větších vraků.
Po sto letech se u mnoha z nich začíná opakovat stejný proces: kov, který dlouho fungoval jako ochranný obal, tuto schopnost postupně ztrácí. Právě proto se problém historické munice s časem nezmenšuje. U části lokalit může být naopak nejrizikovější období teprve před námi.
Největší problém možná teprve přichází
UC-30 ležela na dně desítky let bez dramatického úniku. Důvod, proč se jí vědci zabývají právě nyní, souvisí s postupující korozí. Dokud má muniční obal relativně kompaktní stěnu, může chemikálii držet uvnitř. Když se však zeslabí natolik, že začne praskat nebo se jeho části úplně rozpadnou, exponovaná plocha výbušniny se rychle zvětší. Více materiálu přijde do kontaktu s mořskou vodou, více TNT se může rozpouštět a lokální znečištění může růst.
Katrine Juul Andresen z Aarhus University proto upozorňuje, že dnešní situace u UC-30 je podle dostupných dat hlavně místní, s pokračujícím rozpadem vraku však může být únik výraznější. To vytváří velmi nepříjemnou otázku: co s takovým vrakem vlastně dělat?
Zvednout ho ze dna? To může být horší než ho tam nechat
První intuitivní odpověď zní jednoduše – munici vytáhnout. Jenže mluvíme o více než sto let starých výbušninách uložených v rozpadajícím se vraku na mořském dně. Manipulace může být nebezpečná, drahá a technicky komplikovaná a samotné odstranění může poškodit okolní ekosystém.
Ještě problematičtější je možnost odpálit munici přímo pod vodou. Exploze může zabít nebo poškodit mořské živočichy tlakovou vlnou a zároveň rozptýlit chemické zbytky výbušniny do širšího okolí. Zda je zásah výhodnější než ponechání munice na místě, proto závisí mimo jiné na mořských proudech, typu dna, stavu vraku a množství odkryté munice.
Současný přístup se proto stále více posouvá od jednoduchého „všechno vyzvednout“ k hodnocení rizika jednotlivých lokalit. Některý vrak může být téměř celý zasypaný sedimentem a představovat poměrně malé nebezpečí, zatímco jiný má otevřené muniční kontejnery vystavené proudící vodě. Právě druhý typ je přirozeně mnohem naléhavější prioritou.
Roboti by mohli převzít práci, kterou je příliš nebezpečné svěřit člověku
Evropské projekty proto testují podmořské robotické systémy schopné pohybovat se po dně, mapovat jednotlivé kusy munice a sledovat jejich stav. Některé koncepty počítají i s tím, že robot nebezpečný objekt uchopí a dopraví ho k bezpečnějšímu způsobu neutralizace. Výhoda je zřejmá: kvůli každému podezřelému místu nemusí pod vodu potápěč a především není nutné zacházet se všemi vraky stejně.
Budoucí systém by mohl nejprve zjistit, jak rychle vrak koroduje, kolik munice obsahuje, zda je TNT skutečně měřitelné v okolní vodě, zda se dostává do organismů a jestli mění jejich biologii. Teprve potom by bylo možné rozhodnout, zda je bezpečnější zasáhnout, nebo lokalitu pouze dál sledovat. V tomto smyslu jsou slávky z UC-30 něčím víc než pokusnými zvířaty: pomáhají vytvářet biologický systém včasného varování.
Neznamená to, že ryby ze Severního moře jsou plné TNT
U podobného tématu je snadné přeskočit několik kroků a vytvořit z lokálního problému obraz otráveného moře. Současný výzkum nic takového neukazuje. Měřené kontaminace jsou spojené především s bezprostředním okolím konkrétních muničních vraků a nová studie nebyla studií zdravotního rizika pro člověka. Nezkoumala tedy, zda by konzumace mořských živočichů z běžného rybolovu představovala zvýšené riziko.
Stejně tak nelze říci, že každý vrak z obou světových válek automaticky uniká TNT. U jednoho ze tří zkoumaných vraků – SMS Mainz – nebyly v exponovaných slávkách TNT ani jeho hlavní metabolity vůbec detekovány. To je důležitý výsledek, protože ukazuje, že problém je nerovnoměrný. Největší smysl proto má hledat konkrétní vraky, u nichž historie, stav konstrukce a chemická měření ukazují reálné nebezpečí. UC-30 je jedním z nich.
Válka má životnost delší než lidé, kteří ji vedli
Na UC-30 je něco nepříjemně symbolického. Poslední člen její posádky zemřel v dubnu 1917, státy, které tehdy válčily, se proměnily, hranice Evropy byly několikrát překresleny a technologie ponorek z první světové války dávno patří do muzeí. Jejich munice však stále existuje, rezaví, rozpadá se a molekuly výbušniny vstupují do organismů, které o válce samozřejmě nic nevědí.
Právě proto není současný výzkum jen ekologickou poznámkou pod čarou k vojenské historii. Ukazuje, že environmentální následky konfliktu mohou přežívat celé generace po jeho politickém konci. Válka nezanechává pouze hroby a ruiny na pevnině. Některé její zbraně jsme jednoduše přestali vidět, protože zmizely pod hladinou.
A moře nám je teď po sto letech začíná vracet
Po dlouhou dobu fungovalo moře téměř jako trezor. Munice byla hluboko, vrak držel pohromadě a problém se zdál uložený mimo lidský svět. Jenže čas postupně ničí právě tu konstrukci, která výbušniny oddělovala od okolí. Moderní chemické metody jsou navíc dnes dost citlivé na to, aby zachytily důsledky tohoto procesu ještě dříve, než se projeví masovým úhynem živočichů.
TNT ve vodě, jeho metabolity v mušlích, změněné detoxikační enzymy a mikrobiální společenstva reagující na chronickou kontaminaci jsou jednotlivě nenápadné stopy. Společně ale vyprávějí stejný příběh: UC-30 už není jen historický vrak. Je aktivním chemickým zdrojem ve svém ekosystému.
A protože na evropském dně neleží jediná taková loď, otázka už nezní pouze, zda nás stará válečná munice může dohnat. Mnohem důležitější je zjistit, kolik podobných časovaných schránek už právě teď začíná rezivět skrz.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Marine Pollution Bulletin – „Environmental risks from world war shipwrecks: Field-based biomarker evidence from caged mussels in the North Sea“ [2], Aarhus University / EurekAlert – „Shipwrecks from WWI and WWII are polluting the North Sea“ [3], Communications Earth & Environment – „Functional and genomic potential of microbial communities in TNT-contaminated sediments at a historical submarine wreck“ [4], PANGAEA – „Chemical analysis of explosive chemicals in water, sediments, and mussels from three shipwrecks from World War I and II in the North Sea“ [5], Danish Environmental Protection Agency – „Pilot study for source pollution detection and risk assessment practices for historical wrecks with and without ammunition“ [6], img AI generated