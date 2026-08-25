Orlosup Boev je po smrti. V Ostravě odchovaného ptáka v Bulharsku otrávili

Orlosup se vylíhl v ostravské zoologické zahradě 12. února 2025. Po třech měsících péče byl mladý samec odvezen do bulharských hor a stal se tak prvním orlosupem bradatým, který se v této lokalitě objevil po více než 50 letech. Na počest bulharského ornitologa a ochránce přirody Nikolaje Boeva dostal ostravský orlosup jméno Boev.
Orlosup Boev svůj nový život zvládal. Naučil se shánět potravu a dokázal, že i jedinec odchovaný v prostředí zoologické zahrady dokáže přežít ve volné přírodě. „Dokonec byl natočen, jak se živí zdechlinou kamzíka. V dubnu letošního roku se Boev vydal z místa svého vypuštění na dlouhou evropskou cestu. S velkou radostí a zároveň napětím jsme sledovali jeho pouť. Díky GPS lokátoru jsme věděli, že dokonce letěl jen pár kilometrů nad Ostravou,“ uvedla mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.
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Během 123 dnů dlouhé cesty proletěl osmi zeměmi. Navštívil Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Česko, Německo a Nizozemsko. Po 14 tisíci kilometrech se 13. srpna vrátil zpět do Bulharska. Jen pár dní po návratu domů začal jeho sledovací přístroj vysílat nouzové signály. „Pohybový senzor ukázal, že se orlosup v Národním parku Centrální Balkán zastavil,“ doplnila mluvčí.
Pracovníci parku se ihned vydali na místo. Tam objevili mršinu krávy, která byla téměř jistě kontaminována jeden, a v jejím okolí několik mrtvých ptáků, včetně ostravského orlosupa. „Celkem na následky otravy uhynulo osm supů a jeden krkavec. Vše nasvědčovalo tomu, že jde o cílenou hromadnou otravu. Je také možné, že budou nalezeny ještě další oběti tohoto nelegálního činu,“ dodala Nováková. S pomocí dronu a speciálně vycvičených psů po pachatelích stále pátrají ochránci. Případem se zabývá i bulharská policie.
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„Alarmující je, jak snadno může jeden nezákonný čin zmařit desítky let práce. Otravou zvířat, zejména predátorů, se odedávna řešil konflikt mezi člověkem a divokými zvířaty. Je smutné, že se tak děje i ve 21. století. Použití otrávené návnady je navíc velmi zákeřné, jelikož může zabít desítky zvířat najednou a vyhladit tím celé kolonie, včetně druhů, které ani nejsou zamýšleným cílem. Tím mnohdy nejsou ani supy,“ řekla mluvčí zahrady. V minulosti lidé supy pronásledovali a cíleně hubili i proto, že věřili, že loví jehňata nebo dokonce malé děti. „Přitom hrají tito majestátní mrchožrouti v přírodě nezastupitelnou roli zdravotní policie, bez které se ani člověk neobejde,“ doplnila Nováková.
„Je to velice špatná zpráva pro naši práci a pro další repatriační programy. Jestliže ani dnes nejsme schopni účinně chránit do přírody vypouštěná zvířata tady v Evropě, jaké očekávání pak můžeme mít vůči projektům v Africe nebo v Asii,“ uzavřel ředitel ostravské zahrady Jiří Novák.