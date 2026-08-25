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Autobus se v Praze střetl s autem, cestující se zranili při prudkém brzdění

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Doprava v ulici Vídeňská ve směru do centra je zastavena kvůli dopravní nehodě autobusu a osobního auta. Při nehodě se zranilo několik cestujícíh, popadali při prudkém brzdění.
Autobus se v Praze střetl s autem, cestující se zranili při prudkém brzdění

Autobus se v Praze střetl s autem, cestující se zranili při prudkém brzdění

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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