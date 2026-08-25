Příběh z Los Angeles: Co si milenci představují pod peřinou, proč zmizely slavné scény a co předváděl Chevy Chase

Příběh z Los Angeles, FOTO: TriStar Pictures / distr. AMC Příběh z Los Angeles, FOTO: TriStar Pictures / distr. AMC Příběh z Los Angeles, FOTO: TriStar Pictures / distr. AMC Příběh z Los Angeles, FOTO: TriStar Pictures / distr. AMC Příběh z Los Angeles, FOTO: TriStar Pictures / distr. AMC Příběh z Los Angeles, FOTO: TriStar Pictures / distr. AMC
Komedie Příběh z Los Angeles vznikala dlouhých sedm let a z původně ostré kritiky hollywoodského pozlátka zbyla po zásahu producentů laskavá satira. Herec Steve Martin do svého vysněného projektu zapojil tehdejší manželku i celou řadu slavných přátel. Výsledný snímek skrývá spoustu vystřižených scén, překvapivých režijních nápadů a vtipných odkazů na reálné filmové hvězdy. Dlouhé přípravy a nečekané změny scénáře
Herec a hlavní tvůrce Steve Martin se scénáři věnoval velmi poctivě. Jeho první verze byla k městu andělů naprosto nekompromisní a ukazovala ho ve velmi špatném světle. Producenti nakonec zakročili a vyžádali si radikální úpravy směrem k mírnějšímu vyznění.
Velkou proměnou prošel také nápad s mluvící dálniční cedulí. Tu měl původně ovládat maskovaný mimozemšťan a roli dokonce přijal britský herec Jon Pertwee. Krátce před natáčením ho ovšem zradilo zdraví. Místo hledání náhrady se produkce rozhodla mimozemskou linku úplně vyškrtnout.
Cedule tak získala auru magického prvku bez zbytečného vysvětlování. Opravdovou kuriozitou zůstává její naprogramování. Zprávy dokázala zobrazovat ve více světových jazycích a v zahraničních kinech díky tomu odpadla nutnost přidávat do obrazu titulky.
Zakázané téma a kariérní zlom americké herečky
Pro herečku Sarah Jessicu Parkerovou znamenalo účinkování v této romantické komedii obrovský kariérní zlom.
„Dlouho mě obsazovali výhradně do úloh nenápadných dívek nebo nevýrazných kamarádek hlavních hrdinek,“ svěřila se hvězda v dřívějším rozhovoru pro americký tisk. „Teprve tahle role mi ukázala cestu k dalším úžasným příležitostem,“ dodala s povděkem. Producenti ji do té doby v Hollywoodu příliš nevnímali jako přitažlivou ženu.
Během natáčení se štáb bavil také přítomností dalších obletovaných kolegů. Velký rozruch vzbudil komik
. Kolega Richard E. Grant ve své knize s úsměvem zavzpomínal na přísné varování pro celou produkci. Nikdo se totiž nesměl slovem zmínit o novém příčesku vzácného hosta. Samotný komik ovšem všechny odzbrojil. Svou novou pokrývku hlavy naopak s obrovským nadšením každému na potkání hrdě ukazoval. Chevy Chase Skryté tužby a manželská spolupráce
Kreativita tvůrců se projevila i vtipným odkazem na tehdejší obrovskou popularitu herce Mela Gibsona. Během těch nejvíce intimních chvilek se hlavním postavám objeví nad hlavou kreslené myšlenkové bubliny. Ty divákům bez okolků prozrazují, koho si oba partneři v danou chvíli představují pod peřinou.
Ústřední romantická linka příběhu měla navíc velmi reálný základ. Steve Martin prožívá na plátně velkou lásku s britskou novinářkou. Ztvárnila ji herečka Victoria Tennantová. V době vzniku snímku tvořili tito dva pár i ve skutečném životě a společná práce před kamerou jim fungovala naprosto dokonale.
Diváci s velmi dobrým postřehem si navíc mohou v jedné ze společných scén všimnout úsměvného detailu. V muzeu si obě postavy prohlížejí vzácný brk hudebního skladatele Mozarta. Na informační cedulce je ale umělcovo prostřední jméno napsáno s velkým překlepem jako Amedeus.
Vystřižené postavy a káva na mnoho způsobů
Romantický příběh přilákal rovnou několik velmi zvučných jmen. Z finálního sestřihu ovšem některé známé tváře po úpravách úplně zmizely. O pečlivě natočené scény přišel herec Scott Bakula v roli boxera. Smazán byl posléze také John Lithgow coby ctižádostivý filmový agent.
Jiné drobné detaily se naopak do filmu bez problému dostaly jako pocta slavným dílům. Hned úvodní scéna s helikoptérou odkazuje na klasický snímek Sladký život režiséra Federica Felliniho.
Pozornost tvůrci věnovali také přesnému zobrazení tehdejších losangeleských trendů. To parádně vystihuje moment ze společné večeře v luxusním podniku. Skupinka hostů si u stolu složitě objednává kávu bez kofeinu, espresso bez kofeinu, dvojité bezkofeinové cappuccino a dojde i na kávovou zmrzlinu bez kofeinu. Steve Martin požadavek zakončí objednávkou dvojité kávy s polovičním obsahem kofeinu a citronem. Výjimku z celé party tvořila pouze modelka Iman, které obsluha přinesla jen pouhý plátek citronu.
Komedii Příběh z Los Angeles vysílá stanice AMC 25. srpna ve 14:20 a v repríze 27. srpna v 11:05.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).