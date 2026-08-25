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Bude nová postava dalším vrahem? Návrat Polabí sází na temný případ i rodinná tajemství

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Už dnes, v úterý večer, se na obrazovky televize Prima vrátí její aktuálně nejúspěšnější seriál. Polabí se během svého prvního roku stalo diváckým hitem, který efektně kombinoval vztahové linie s kriminálkou a dokázal prodat své silné obsazení. Nová série bude sice sázet na prověřené propriety, zároveň ale přináší na scénu nové postavy, které zásadně zatřesou dějem.
Bude nová postava dalším vrahem? Návrat Polabí sází na temný případ i rodinná tajemství

Bude nová postava dalším vrahem? Návrat Polabí sází na temný případ i rodinná tajemství

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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