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Zapomeňte na mikrovlnku. Správný způsob, jak ohřát řízky, je úplně jiný

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Včerejší řízek z lednice může chutnat téměř jako čerstvý – stačí znát správný postup. Mikrovlnka ho promění v gumovou placku, ale existuje trik, který vrátí masu šťavnatost i křupavou strouhanku.
Zapomeňte na mikrovlnku. Správný způsob, jak ohřát řízky, je úplně jiný

Zapomeňte na mikrovlnku. Správný způsob, jak ohřát řízky, je úplně jiný

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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