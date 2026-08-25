Zapomeňte na mikrovlnku. Správný způsob, jak ohřát řízky, je úplně jiný

Když vytáhnete z chladničky včerejší řízek, většina lidí automaticky sáhne po mikrovlnné troubě. Rychlé, jednoduché, úsporné – jenže pro smažené pokrmy v trojobalu to znamená katastrofu. Zatímco čerstvě osmažený plátek voní po celé místnosti a křupe pod vidličkou, po průchodu mikrovlnkou z něj zbude vysušená gumová placka s rozmočenou strouhankou.
Problém tkví v principu fungování mikrovln. Ty rozkmitají molekuly vody uvnitř masa, což způsobí rychlé odpařování tekutiny směrem ven. Maso se vysouší, zatímco unikající pára pod poklopem promění obal v měkkou hmotu. A když poklop vynecháte? Tuk rozstříkne celý vnitřek spotřebiče a čeká vás zdlouhavé čištění.
Nouzový trik pro mikrovlnku
Pokud opravdu nemáte k dispozici nic jiného, existuje alespoň částečné řešení. Položte řízek na papírovou utěrku, která odsaje přebytečnou vlhkost ze spodní strany. Povrch pak potřete lžičkou másla – tuk se rychle rozpustí, začne syčet a vytvoří efekt lehkého dosmažení, díky kterému strouhanka získá alespoň částečnou křupavost.
Pozor ale: tento postup funguje jen při prvním ohřátí. Pokusíte-li se stejný kousek ohřívat v mikrovlnce podruhé, skončíte s nepoživatelnou ztvrdlou hmotou.
Trouba zachrání chuť i texturu
Chcete-li vrátit řízku opravdovou kvalitu, vsaďte na klasickou troubu. Ano, zabere to o pár minut déle, ale výsledek stojí za to. Tajemství spočívá ve dvoufázovém pečení: nejprve šetrně prohřejete střed masa, pak zapečete kůrku do křupava.
První fáze: Zabalte řízky do alobalu nebo je položte na pečicí papír a přikryjte poklopem. Předehřejte troubu na mírných 120 °C a nechte maso pozvolna prohřívat asi deset minut. Teplo se rovnoměrně dostane až do středu, aniž by se okraje připálily nebo vyschly.
Druhá fáze: Odkryjte řízky, zlehka je potřete rozpuštěným máslem a zvyšte teplotu na 200 °C. Stačí pět minut – máslo na povrchu začne pěnit, strouhanka získá zlatavou barvu a typické křupnutí, zatímco vnitřek zůstane měkký a šťavnatý. Tento postup funguje skvěle jak pro vepřové, tak pro kuřecí varianty.
Tip navíc: Položte řízky na kovovou mřížku umístěnou na plechu. Horký vzduch bude cirkulovat i pod masem a spodní strana strouhanky nezůstane navlhlá.
Horkovzdušná fritéza jako moderní varianta
Máte-li doma horkovzdušnou fritézu, máte vyhráno. Kombinuje rychlost mikrovlnky s křupavostí trouby – stačí 3 až 5 minut na 180 °C, a to dokonce bez nutnosti předehřívání. Cirkulující horký vzduch zaručí, že strouhanka zůstane křupavá ze všech stran.
Pára pro maximální šťavnatost
Preferujete-li především šťavnatost masa a nevadí vám měkčí trojobal, zkuste ořev v páře. Použijte běžný napařovací nástavec nad hrncem s vroucí vodou. Řízek přikrytý poklicí se díky horké páře prohřeje velmi rovnoměrně a zachová si maximum přirozené šťávy. Strouhanka sice ztratí křupavost, ale maso bude mimořádně křehké a vláčné.
Zlaté pravidlo: nechte maso odpočinout
Bez ohledu na zvolený způsob ohřevu platí jedno univerzální pravidlo: nechte řízek po dokončení alespoň dvě minuty odpočinout při pokojové teplotě. Během ohřívání se masové šťávy stahují ke středu. Krátký odpočinek umožní, aby se tekutina rovnoměrně rozprostřela zpět do celého objemu masa.
Zakrojíte-li do plátku ihned, drahocenná šťáva vyteče na talíř a maso bude působit suše. Pár minut trpělivosti zajistí, že si i ohřáté jídlo vychutnáte v plné parádě – jako by bylo čerstvě usmažené.
Zdroje článku: scienceinsights.org, tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová