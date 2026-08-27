Pozor na novou dopravní značku. Za porušení F-23 můžete dostat až 5 600 Kč pokuty na místě

Zdánlivě volný pruh uprostřed silnice skrývá drahé překvapení
Když projíždíte polskými městy směrem k moři nebo horám, běžná situace vás může dostat do pasti. Před vámi se loudá pomalejší vůz, silnice se rozšiřuje do tří pruhů a instinkt každého řidiče velí: teď je ideální moment sešlápnout plyn a elegantně předjet.
Přesně v tu chvíli ale riskujete pokutu přesahující 5 600 korun na místě. Středový prostor totiž není určený k předjíždění, i když to tak na první pohled vypadá. Polská policie tento manévr vyhodnotí jako hrubé porušení pravidel a neznalost vás neomluví.
Co vlastně znamená obdélníková tabule se třemi pruhy
Na bílém podkladu uvidíte schéma vozovky rozdělené do tří částí. Krajní pruhy ukazují běžné protisměrné proudy, zatímco uprostřed se nacházejí dvě zahnuté šipky naznačující levé odbočení. Celá kompozice působí jako obyčejná širší silnice s dodatečným prostorem pro plynulejší jízdu.
Oficiální název zní střední multifunkční pás a potkáte ho výhradně v zastavěném území mezi křižovatkami. Umísťuje se tam, kde se koncentrují levá odbočení – k čerpacím stanicím, supermarketům nebo do vedlejších ulic. Celý koncept má zabránit tomu, aby odbočující auta blokovala hlavní proud.
Značka s označením F-23 vstoupila v platnost 19. února 2026 a od té doby funguje jako tichý strážce polských silnic. Pro české motoristy, kteří podobný systém neznají, představuje skutečnou past.
Jak vysoká pokuta skutečně hrozí a co se stane při opakování
Když tento sdílený prostor zneužijete k předjetí, neplatíte za přehlédnutí samotné tabule. Sankce se váže k porušení zákazu předjíždění, což v Polsku znamená minimálně tisíc zlotých – přesně 5 600 korun českých.
Situace se dramaticky zhoršuje, pokud podobnou chybu zopakujete během následujících dvou let. Při recidivě se dolní hranice trestu zdvojnásobuje a z účtu vám odejde přes 11 000 korun. Spoléhat na to, že výzva nedorazí přes hranice, nemůžete – mezinárodní dohody fungují spolehlivě.
K finanční ráně navíc přibývá až 15 trestných bodů v polském bodovém systému. Pro místní řidiče to znamená vážný zásah do jejich evidence, zahraniční motoristé si odnášejí především bolestivou ránu do rozpočtu dovolené.
V praxi bývá úsek často doplněný ještě klasickou kulatou značkou B-25, která zákaz předjíždění zdůrazňuje. Ne všude se ale tato kombinace objevuje, a právě tam číhá největší riziko pro neznalé cestovatele.
Polská média potvrzují zmatek i mezi místními řidiči
O celé záležitosti podrobně informuje tamní odborný tisk. Jak uvedl web Prawo drogowe:
Tento multifunkční pás je určen výhradně pro vozidla, která silnici opouštějí nebo se do provozu nově zapojují.
Nejasnosti ale přetrvávají i mezi polskými motoristy. Web Auto Świat potvrdil, že ačkoliv ustanovení má pomoci plynulosti provozu v úsecích s členěním odboček, samotná pravidla vyvolala pochybnosti i u polských řidičů. Ministerstvo je proto dále analyzuje.
Když si s novým systémem neví rady ani místní, není divu, že čeští turisté padají do stejné pasti. Problém tkví v tom, že značka vypadá jako běžné rozšíření vozovky, ne jako přísný zákaz.
Existuje podobný systém i jinde?
České silnice samostatný multifunkční pruh se speciální značkou neznají. K podobným účelům slouží klasické odbočovací pruhy se směrovou šipkou nebo fyzické stavební ostrůvky, které špatnému pochopení jasně zamezí.
V západní Evropě, třeba v Německu či Nizozemsku, se s koncepčně podobnými sdílenými středy můžete setkat. Tamní značení je ale odlišné a většinou intuitivnější. Polský model je specifický tím, že jde formálně o informativní tabuli, která ale v praxi aktivuje přísný zákaz jakéhokoliv předjíždění.
Jak se správně chovat na úseku se středovým pruhem
Nejbezpečnější strategie je prostá: zůstaňte ve svém směrovém pruhu a udržujte dostatečný odstup od vozu před sebou. Do středního pásu vjeďte výhradně tehdy, pokud sami plánujete odbočit vlevo nebo se potřebujete bezpečně napojit z vedlejší ulice.
Pamatujte, že tento prostor je sdílený a v okamžiku se v něm může objevit protijedoucí auto. Předjíždění kolony nebo pomalejších vozidel přes tento pruh je drahý hazard, kterému je lepší se při prázdninových cestách obloukem vyhnout.
Pokud vás láká zkrátit si cestu rychlejším manévrem, raději si připomeňte částku 5 600 korun. Trpělivost se na polských silnicích vyplácí mnohem víc než riskantní jízda přes neznámé značení.
Zdroje článku: Znaki drogowe , auto-swiat.pl, motoryzacja.interia.pl, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová