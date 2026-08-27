Jak zařídit, aby vám šéf zvedl okamžitě plat o čtvrtinu. Stačí jediná věta a ze zákona pak musí

Kdy vám hodinová sazba automaticky naroste
Představte si, že je pátek odpoledne a šéf vás požádá, abyste zůstali ještě hodinu v práci. Možná si myslíte, že je to jen drobná laskavost navíc. Realita je ale úplně jiná – právě v tu chvíli vám vzniká nárok na vyšší odměnu, kterou vám nikdo nemůže odepřít.
Český zákoník práce totiž chrání zaměstnance před neplacenými hodinami nad rámec běžné směny. Jakmile vám nadřízený přikáže pokračovat v práci po skončení pracovní doby, automaticky se mění pravidla hry. Vaše hodinová sazba okamžitě roste a vy máte právo na konkrétní finanční kompenzaci.
Problém je v tom, že spousta lidí o těchto právech vůbec neví. Firmy na to často spoléhají a zaměstnanci tak přicházejí o tisíce korun ročně. Přitom stačí znát pár základních pravidel a umět si je včas vyžádat.
Čtvrtina navíc za každou odpracovanou hodinu
Klíčová informace zní jednoduše: za práci přesčas vám náleží minimálně 25% příplatek k běžnému výdělku. Pokud tedy normálně vyděláte 200 korun na hodinu, za přesčas si odnesete 250 korun. Tato částka vám přistane automaticky, bez nutnosti vyplňovat žádosti nebo vyjednávat s personalisty.
Zákon rozlišuje mezi soukromým a státním sektorem. V soukromé sféře se příplatek počítá z průměrného výdělku, zatímco státní zaměstnanci mají nárok na složitější výpočet zahrnující platový tarif i osobní ohodnocení. Výsledek je ale stejný – peníze navíc, které vám nikdo nemůže upřít.
Důležité je vědět, že přesčas musí nařídit nebo alespoň schválit nadřízený. Pokud v kanceláři zůstáváte dobrovolně kvůli nedokončené práci nebo pomalému počítači, na příplatek nemáte nárok. Stejně tak když doháníte čas ztracený soukromými telefonáty během dne.
Existuje ale ještě jedna cesta. Místo peněz můžete požadovat náhradní volno v rozsahu odpracovaných hodin. Musíte s tím ale výslovně souhlasit – zaměstnavatel vás k tomu nemůže nutit. A pokud si volno nevyberete do tří měsíců, firma vám musí přesčasy proplatit v plné výši.
Past skrytá v pracovní smlouvě
Teď přichází zásadní varování. Některé pracovní smlouvy obsahují klauzuli o „mzdě s přihlédnutím k práci přesčas“.
Když takové ustanovení podepíšete, vzdáváte se nároku na příplatky až do výše 150 hodin ročně. Firma vám pak může nařídit práci navíc zcela zdarma, bez jakékoli kompenzace. Žádné peníze ani náhradní volno vám v takovém případě nenáleží.
Toto ujednání ale musí být vždy písemné a odsouhlasené oběma stranami. Zaměstnavatel vám ho nemůže vnutit pouhým výměrem nebo ústní dohodou. Pokud nic takového ve smlouvě nemáte, máte plné právo na proplacení každé hodiny navíc.
Vedoucí pracovníci s příplatkem za vedení mají situaci komplikovanější. Jejich plat často automaticky počítá s prací přesčas do limitu 150 hodin ročně. Standardní přesčasy během týdne jim proto firma proplatit nemusí. Jakmile však tento strop překročí, vzniká jim nárok na odměnu za každou další hodinu.
Výjimkou jsou noční směny, víkendy nebo pohotovost – tam mají vedoucí nárok na příplatky bez ohledu na odpracované hodiny. Evidence docházky je v těchto případech klíčovým důkazem, který rozhoduje o výplatě.
Zajímavostí je, že na příplatky za práci o víkendu nebo v noci mají nově nárok i brigádníci pracující na dohody. Příplatek za přesčasy se jich ale netýká, protože práce přesčas je u dohod o provedení práce či pracovní činnosti ze zákona zakázána.
Co dělat, když vám firma peníze neplatí
Přesčasy by měly být výjimkou, ne pravidlem. Zákon je povoluje pouze z vážných provozních důvodů, nikoliv jako běžnou rutinu. Pokud z nich firma dělá standard, máte právo podat podnět na inspekci práce.
Klíčem k úspěchu je pečlivá evidence odpracovaných hodin. Bez ní těžko prokážete, že jste skutečně pracovali nad rámec směny. Veškeré příkazy k přesčasům by měly být ideálně písemné nebo alespoň doložitelné svědky.
Před podpisem jakékoli pracovní smlouvy si důkladně pročtěte všechna ustanovení týkající se práce nad rámec běžné doby. Jedna nenápadná věta vás může připravit o desítky tisíc korun ročně. A pokud zjistíte, že vám firma dlouhodobě neplatí to, co má, neváhejte se ozvat – vaše práva jsou jasně daná zákonem.
Zdroje článku: Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas - Státní úřad inspekce práce, Příplatky za práci: Víkend, noční, přesčas nebo svátek. Kdy na ně máte nárok?, Sjednání mzdy nebo stanovení platu s přihlédnutím k práci přesčas, Příručka pro personální agendu a odměňování zaměstnanců, Přesčas 2026: příplatky, limity, náhradní volno, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková