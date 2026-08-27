Kaufland rozdává zdarma potraviny každému bez rozdílu. Podmínka je jediná

Obří řetězec mění pravidla hry. Od středy mohou zákazníci sbírat body desetkrát rychleji a vyměňovat je za produkty bez jediné koruny. Stačí mít v telefonu jednu věc.
Revoluce v nakupování: Když se z běžného nákupu stává hra
Bitva o přízeň českých domácností se přesouvá z regálů přímo do displejů chytrých telefonů. Kaufland právě spustil zcela nový věrnostní systém, který slibuje podstatně štědřejší odměny než všechno, co jsme dosud znali. A nejde jen o drobné slevy – mluvíme o produktech, které si odnesete domů úplně zadarmo.
Od středy 26. srpna 2026 funguje v České republice program Kaufland Card XTRA, který postupně nahrazuje dosavadní model sbírání bodů. Změna se týká všech osmi evropských zemí, kde řetězec působí, a podle informací ze slovenského webu TA3 už sklízí velký ohlas u našich sousedů.
Jediná podmínka: Telefon v kapse a aplikace v ruce
Celý princip stojí na maximální jednoduchosti. Bez funkční mobilní aplikace v telefonu to ale nepůjde. Žádné plastové kartičky, žádné papírové kupóny – moderní svět slevových lovců vyžaduje digitální výbavu.
Při každé návštěvě prodejny stačí u pokladny při placení naskenovat svou Kaufland Card. Za utracené peníze automaticky přibývají kredity, které se hromadí na vašem kontě. Jakmile nasbíráte potřebný počet bodů, vstoupíte do speciální sekce aplikace, vyberete si konkrétní produkt a ten si pak odnesete zcela zdarma. Bez doplatku, bez háčku.
Přechod na novou verzi proběhne pro stávající uživatele zcela plynule – nikdo nepřijde o body nasbírané v minulosti. Desítky milionů zákazníků napříč Evropou tak mohou pokračovat tam, kde přestali.
Desetkrát rychleji k odměnám: Nový přepočet bodů mění vše
Tady přichází skutečně zásadní novinka. Zatímco dříve zákazníci získávali 1 bod za každých 100 utracených korun, nově stačí utratit pouhých 10 korun. Matematika je prostá: cesta k odměnám se zkrátila desetinásobně.
V praxi to znamená, že pravidelní nakupující se k bezplatným produktům dostanou mnohem rychleji než kdykoli předtím. Aplikace navíc okamžitě zobrazuje přesný přehled úspor – vidíte na první pohled, kolik peněz jste díky věrnostnímu programu reálně ušetřili.
Celým digitálním prostředím vás provází nový kreslený maskot jménem Xara, která slouží jako vizuální průvodce a pomáhá orientovat se ve všech funkcích programu.
Kaufland Pay: Když se z aplikace stává digitální peněženka
Mobilní rozhraní už dávno není jen místem pro sbírání virtuálních razítek. Kaufland Pay propojuje placení s věrnostním programem a mění telefon v plnohodnotnou platební metodu. U pokladny tak ušetříte čas i nervy – žádné hledání zapadlé karty po kapsách.
Všechny důležité statistiky, platební nástroje i slevové kódy máte neustále pod kontrolou na jednom místě. Podle informací z webu společnosti Kaufland se tento integrovaný přístup zavádí postupně na všech trzích, kde firma působí.
Body fungují i na internetu: Online svět plný dalších odměn
Věrnostní kredity nekončí u bran kamenných prodejen. Nasbírané body a slevové kódy můžete bez problémů uplatnit i na e-shopu řetězce, kde najdete širokou škálu produktů – od elektroniky přes kuchyňské spotřebiče až po hračky.
Provázání fyzických prodejen s online světem dělá ze sbírání bodů skutečně praktickou záležitost. Odborníci i mluvčí řetězce ujišťují, že právě tato flexibilita představuje budoucnost moderního nakupování.
Zatímco konkurence stále hledá způsoby, jak zákazníky zaujmout, Kaufland vsadil na jednoduchost a rychlost. Žádné složité podmínky, žádné drobné písmo – jen aplikace v telefonu a pravidelné nákupy. Výsledkem jsou potraviny zdarma pro každého, kdo se do hry zapojí.
Zdroje článku: prodejny.kaufland.cz, idnes.cz, mediaguru.cz, arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková