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Zoufalé mňoukání na parkovišti v Olomouci. Strážníci zde objevili tři malá koťata

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Na parkovišti v Olomouci někdo odložil tři koťata v přepravce. Při běžné obchůzce je objevili strážníci poté, co zaslechli mňoukání. Koťata již skončila v útulku, kde budou čekat na nový domov.
Zoufalé mňoukání na parkovišti v Olomouci. Strážníci zde objevili tři malá koťata

Zoufalé mňoukání na parkovišti v Olomouci. Strážníci zde objevili tři malá koťata

Zdroj: Městská policie Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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