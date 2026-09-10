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Rodina darovala arcibiskupství cennou pergamenovou listinu a vzácnou pečeť

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Olomoucké arcibiskupství získalo pergamenovou listinu a pečeť ze španělského vosku, které souvisí se dvěma významnými olomouckými biskupy. Arcibiskupství je věnovala rodina, která předměty našla v pozůstalosti.
Rodina darovala arcibiskupství cennou pergamenovou listinu a vzácnou pečeť

Rodina darovala arcibiskupství cennou pergamenovou listinu a vzácnou pečeť

Zdroj: Olomoucké arcibiskupství, Jan Gračka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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