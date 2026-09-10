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Klenoty motorismu ve Šternberku: město i trať ovládne Ecce Homo Historic

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Slavná klikatá trať ve Šternberku a okolí bude tento víkend patřit automobilovým a motocyklovým legendám, koná se další ročník Ecce Homo Historic. Do města na Olomoucku dorazí na tři stovky veteránů z tuzemska i zahraničí, akce nabídne prezentace technických skvostů, soutěžní i přehlídkové jízdy i bohatý doprovodný program s koncerty.
Klenoty motorismu ve Šternberku: město i trať ovládne Ecce Homo Historic

Klenoty motorismu ve Šternberku: město i trať ovládne Ecce Homo Historic

Zdroj: David Sedlák, AMK Ecce Homo Šternberk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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