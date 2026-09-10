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Je to alarmující, hrozí únik, varuje starosta Vikantic. Odvoz kadmia má rok zpoždění

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Odvoz stovek tun toxických kadmiových kalů z haly ve Vikanticích na Šumpersku už má rok zpoždění. Vedení obce je zoufalé, podle starosty je situace alarmující a hrozí únik silně jedovatých látek do okolí a do vody. Úřady hledají řešení.
Je to alarmující, hrozí únik, varuje starosta Vikantic. Odvoz kadmia má rok zpoždění

Je to alarmující, hrozí únik, varuje starosta Vikantic. Odvoz kadmia má rok zpoždění

Zdroj: Michal Šverdík, Diamo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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