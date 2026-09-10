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Machinace se zakázkami v Olomouckém kraji míří před soud, obžalobě čelí 8 lidí

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Žalobce z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžaloval osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Případ Autostráda projedná olomoucký krajský soud, uvedlo státní zastupitelství na webu. Věc žalobci uzavřeli téměř tři roky po otevření této kauzy, která podle nich rozkryla propracovaný systém ovlivňování zakázek na dopravní stavby mezi politiky, úředníky a podnikateli. V hlavní větvi případu bylo původně stíháno 13 lidí, u pěti z nich již soud schválil dohody o vině a trestu.
Machinace se zakázkami v Olomouckém kraji míří před soud, obžalobě čelí 8 lidí

Machinace se zakázkami v Olomouckém kraji míří před soud, obžalobě čelí 8 lidí

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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