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Drahé bydlení jako téma voleb v Olomouci: Jak chtějí politici zkrotit ceny bytů?

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Téma dostupného bydlení dominuje úvodní části kampaně před komunálními volbami ve stotisícové Olomouci, kde navzdory poměrně intenzivní bytové výstavbě ceny nemovitostí rychle rostou a město má omezený počet nájemních bytů. Podle zástupců politických stran a hnutí může radnice výstavbu nových bytů podpořit, jejich názory na způsob zásahu města se ale liší.
Drahé bydlení jako téma voleb v Olomouci: Jak chtějí politici zkrotit ceny bytů?

Drahé bydlení jako téma voleb v Olomouci: Jak chtějí politici zkrotit ceny bytů?

Zdroj: Daniel Schulz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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